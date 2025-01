Brutal pelea de hermanos en Santa Fe: un sachet de mayonesa, fuego y quemaduras graves

Un violento e insólito episodio sacudió la tranquilidad de la localidad santafesina de San José del Rincón durante la madrugada de este martes. Dos hermanos protagonizaron una feroz discusión por un sachet de mayonesa que terminó con uno de ellos hospitalizado, con quemaduras graves en sus piernas, brazos y torso, afectando el 35% de su cuerpo.

Según información policial, la pelea ocurrió alrededor de la 1.30, en inmediaciones de las calles Domingo Silva y Olegario Andrade de la ciudad perteneciente al departamento La Capital. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre de 50 años, identificado como Alberto Yacai, con el torso desnudo, sentado y quejándose de dolor. La víctima relató que la discusión con su hermano Carlos escaló hasta que este le roció con un líquido inflamable y le prendió fuego.

La gravedad de las lesiones obligó a trasladar a la víctima al Samco local, donde recibió las primeras curaciones. Posteriormente, fue derivado al Hospital José María Cullen en la ciudad de Santa Fe para un tratamiento más exhaustivo.

En diálogo con el móvil del medio AIRE, la víctima del ataque contó cómo se dio la discusión con su hermano: "Todo empezó porque tiré un sachet de mayonesa en la basura y él quería que pusiera una bolsa en el tacho", detalló, y agregó que su familiar "se enloqueció", y le tiró alcohol y un fósforo.

"No tuve tiempo de reaccionar. Sentí cómo me ardía todo el cuerpo. Salí corriendo buscando ayuda porque el dolor era insoportable. Unos chicos que andaban en caballo llamaron a la Policía y de ahí me llevaron al dispensario", continuó con su relato el hombre agredido.

A su vez, contó que su madre murió hace seis meses y su hermano "quedó afectado y traumatizado" por ese hecho. "Está atravesando un mal momento", justificó el hombre sobre el accionar violento del agresor y confirmó que, pese a lo ocurrido, no presentará una denuncia en su contra. En ese sentido, dijo que quiere "buscar la manera de vivir en otro lado para evitar más problemas", y pidió asistencia psicológica para su hermano. "Él no está bien, y esta situación necesita ser tratada", aseguró.

Bruno Moroni, director del Hospital Cullen, detalló las consecuencias que padeció el hombre: “El paciente ingresó con quemaduras en el miembro superior derecho, miembro inferior izquierdo y abdomen, de tipo AB, que representan aproximadamente el 35% de la superficie corporal. Se encuentra en sala general, estable y bajo tratamiento médico”, contó.

Mientras que el agresor no fue aprehendido y permanece prófugo. Personal policial investiga el hecho bajo la carátula de "Lesiones graves", con intervención de la fiscalía correspondiente. Los vecinos del lugar, conmocionados, lamentaron el desenlace violento de una discusión doméstica que pudo haberse evitado.

Horror en Rosario: un nene de 9 años jugaba con una bala y un encendedor, detonó el disparo y le perforó el tórax

En medio de la violencia que padece la ciudad de Rosario, un nene de 9 años sufrió una herida de bala en el tórax cuando calentó el proyectil con un encendedor. El niño debió ser operado de urgencia y continúa internado en el Hospital Español. El hecho ocurrió durante el fin de semana en una vivienda de la localidad Villa Gobernador Gálvez. En ese momento, el menor de edad se encontraba bajo el cuidado de su madre, quien se encontraba en una habitación cercana de donde se produjo el disparo.

De esta manera, el ruido que provocó el incidente alertó a la mujer, quien se dirigió inmediatamente con el nene hacia el Hospital Gamen para que le brindaran asistencia médica. Sin embargo, el personal del centro médico ordenó que sea trasladado hacia el Hospital Español para que pudieran someterlo a una cirugía.

De acuerdo a la información publicada por el medio Rosario3, el niño fue ingresado al quirófano, en donde los médicos lograron extraerle una vaina correspondiente a un calibre .38 Special. A su vez, describieron que la misma había quedado alojada en el lado derecho del tórax y confirmaron que su salud se encontraba estable.