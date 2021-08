Adolescente fue atacado por 15 personas: "Tiene 10% de posibilidades de sobrevivir"

Se encuentra en terapia intensiva y, según médicos y familiares, tiene pocas chances de sobrevivir. Fue un grupo de 15 personas pero hay un solo detenido.

Un adolescente de 17 años está en grave estado de salud luego de recibir una atroz golpiza por parte de una patota en la ciudad de Monte Grande, dentro del partido de Esteban Echeverría. Cuando parecía que los hechos de violencia llevados a cabo por grandes grupos se habían terminado, a causa de la falta de actividad nocturna y el cierre de los boliches en medio de la pandemia por COVID-19, vuelve a ser noticia un lamentable episodio que tiene a un joven luchando por seguir con vida en terapia intensiva.

Según informaron, el joven Alan Rico fue al colegio durante el lunes y como la maestra no se encontraba en el establecimiento, decidió irse con un grupo de amigos al club donde practica boxeo. En el camino fue interceptado por un grupo de 15 personas que, sin más, comenzaron a atacarlo. La herida más grave que recibió fue un botellazo en la cabeza y luego, ya en el suelo, siguieron dándole patadas y piñas por todo el cuerpo. Además, tras el ataque, le robaron las zapatillas.

Sus amigos lo llevaron hasta un patrullero y luego fue trasladado al Policlínico municipal Sofia T. de Santamarina donde fue intervenido quirúrgicamente. Primero, según la información brindada por C5N, intentaron tratar de desinflamar la zona que recibió el impacto de la botella pero no fue suficiente y debieron hacerle una segunda operación. Actualmente se encuentra en terapia intensiva y le realizarán una nueva tomografía para conocer el estado de salud actual y en caso de sobrevivir, observar las posibles secuelas.

La periodista Paula Avellaneda se acercó al lugar y tuvo la oportunidad de dialogar con sus abuelos, Mabel y Mario, quienes lo criaron. "Lamentablemente hemos estado con médicos de terapia y lo que nos manifestaron es que tenemos es un 10% de posibilidades de vida de mi nieto", expresó uno de ellos. Y añadió, claramente afectado por la situación: "Se ensañaron con él, le hicieron algo tremendo. Además de haberle tirado un botellazo, que le pegó de punta, una vez que estuvo en el suelo recibió otro junto a patadas y trompadas. Toda clase de salvajismo... Es un chico excelente, deportista... Tenía que hacer una exhibición durante la semana, todo quedó por el suelo por 15 asesinos".

Al mismo tiempo, Mario se quejó de que hasta el momento hay un solo detenido -un joven de 18 años- y lanzó: "Lo que yo no entiendo es que desde el lunes hasta ahora hay un solo detenido cuando todo el mundo sabe dónde viven, dónde están, algunos ya se fugaron de sus casas. No sabemos qué pasa con la justicia, queremos la salud de Alan por sobre todas las cosas pero también justicia y que esto no quede impune para que no le pase a otro". Mientras que su abuela Mabel, agregó: "Lo quisieron matar, en la forma que se ensañaron... Él no se merece algo así, jamás le hizo daño a alguien. No sé si conocía a sus agresores, tampoco importa. Solo pido por la salud de mi nieto, que Dios lo saque adelante".

En la misma línea, la mujer sostuvo: "Lo que tendría que hacer la justica y la policía es ocuparse, buscar a los que hicieron este daño y no lo están haciendo, es muy triste. La policía ayudó y custodió a quienes atacaron a Alan". Por otro lado, afirmó que hay testigos pero que tienen miedo de hablar frente a la justicia porque las autoridades amparan a los agresores. "Nos dijeron que había cámaras en el lugar, hoy no están. Nos dijeron que había videos como pruebas, no sabemos si fue verdad pero no aparece nadie con ellos", sentenciaron.