Denuncian que la policía mató por asfixia a un hombre en Tucumán

Un hombre que había sido acusado de un supuesto robo murió asfixiado durante un operativo policial en el centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán y la Justicia investiga si fue víctima de un caso de violencia institucional. La víctima falleció mientras era retenido contra el asfalto por los efectivos, informaron hoy fuentes judiciales.



El hecho ocurrió el miércoles cuando Walter Ceferino Nadal (43) falleció en un hospital de la zona y la fiscal Adriana Giannoni identificó a los seis efectivos de la Policía de Tucumán que participaron del operativo pero no ordenó detenciones.



Según consta en un acta policial, alrededor de las 12 del miércoles último en la esquina de Crisóstomo Alvarez y Congreso, en pleno centro de Tucumán, un hombre comenzó a gritar porque aparentemente era víctima de un robo, por el cual acusaba a Nadal.





Una agente de la policía, llamada Jéssica Gomez que se encontraba en la zona acudió al lugar, pidió refuerzos y aparentemente salió en persecución del sospechoso.



Según la investigación, a la agente Gómez se le sumó en la persecución el oficial Cristian Fernando Gómez y las agentes Diana Suárez y Claudia Vizcarra, quienes se hallaban realizando tareas de prevención en bicicleta.



Según la versión policial, cuando los agentes llegaron a la calle Las Heras, se encontraron con otros dos compañeros de la fuerza, Josué Molina y Melanie Mariel Caliva, que ya tenían reducido a Nadal en el piso.



De acuerdo con el acta, mientras se dirigían a la sede policial cercana, el detenido comenzó a decir que se sentía mal y ante la insistencia del hombre llamaron al servicio de emergencia 107, que lo trasladó al hospital Padilla donde minutos después murió de un infarto.



Según información de la Agencia estatal Telam, fuentes judiciales señalaron que luego de tomar conocimiento del caso, la fiscal Giannoni ordenó que se le realice una autopsia al cuerpo de Nadal, que reveló que la muerte se produjo por asfixia.



La fiscal, tras los resultados de la autopsia, ordenó que se analicen las cámaras de seguridad de la zona y que se le tome declaración a los posibles testigos que pudieran haber presenciado el hecho, entre ellos al hombre que supuestamente fue víctima de un robo, por el cual se inició la persecución.



Precisamente uno de los presuntos testigos, de nombre Ricardo, reveló hoy al diario La Gaceta que el hecho estaría relacionado a un caso de violencia institucional y que el hombre murió mientras era retenido en el piso por uno de los policías que lo mantenía inmovilizado con una rodilla apoyada en la nuca.



"Eran dos efectivos los que lo redujeron, uno de ellos tenía su rodilla en la nuca, el hombre que estaba en el piso le decía que le faltaba el aire pero no lo soltaron”, dijo al diario.



Al parecer, agregó, "los policías parecían no creerle que no podía respirar, pero en un momento el hombre se quedó callado y se puso blanco, ahí los efectivos se asustaron y pidieron ayuda médica”.



Fuentes judiciales aseguraron que este testigo declaraba hoy ante la fiscal del caso, quien además aguardaba el resultado de otros peritajes para resolver si ordena alguna detención.