Una joven denunció haber sido abusada en el boliche Pueblo Límite de Villa Gesell

La menor sospecha que le metieron drogas en su vaso ya que no recuerda con nitidez lo ocurrido. Los investigadores revisarán las imagenes de las cámaras de seguridad del boliche.

Una adolescente de 17 años denunció que la abusaron sexualmente en el reconocido boliche de Villa Gesell, "Pueblo Límite". La joven sospecha que le metieron drogas en su vaso ya que solo recuerda "flashes" de la situación y que, posteriormente, dos hombres le habían convidado algo para tomar y luego, que fumó un cigarrillo de tabaco.

El hecho ocurrió cerca de las 7:30 de la mañana en el boliche ubicado en Av. Buenos Aires 2600. La menor llevaba puesto un body y tenía la ropa interior corrida cuando sus amigos la encontraron. Ella recuerda que los hombres la llevaron a un lugar dentro del boliche que no es frecuentado, por lo que sospecha que se tratan de trabajadores de "Pueblo Límite".

Una vez que sus conocidos la encontraron, la denunciante fue derivada a un hospital de la zona y luego prestó declaración en la UFI dirigida por Verónica Zamboni. La joven no podía hacer foco en su relato, hasta que un amiga le recordó: "Yo te limpié y tenías semen en la pierna".

El boliche "Pueblo Límite" es el más grande y concurrido de Villa Gesell.

Según las primeras examinaciones, la menor no tiene moretones o marcas del acto. No puede recordar si sufrió penetración, por lo que harán más análisis. Por este motivo, la causa está calificada como abuso sexual pero aún resta determinar si el ataque incluyó o no un acceso carnal.

Los investigadores consideran que lo más probable es que haya sido una situación de abuso. Como parte del procedimiento policial, se incautaron las ropas de la joven, a quien se le hicieron los hisopados correspondientes y se le extrajo sangre.

Además, se incautaron las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas dentro del boliche. Estas imágenes podrían ser determinantes para el futuro de la causa.

No es la primera vez que una joven denuncia haber sufrido abuso sexual en este local bailable. En septiembre de 2019 se detuvo a un adolescente de 18 años, acusado de violar a una mujer en las inmediaciones del lugar. Se determinó que el acusado era tarjetero del boliche y que vivía en Villa Gesell.