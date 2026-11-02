Se viene el pasaporte dorado en Argentina: qué es y quiénes podrán tramitarlo

El gobierno de Javier Milei impulsa el nuevo programa de ciudadanía por inversión que permitirá a extranjeros acceder a la nacionalidad argentina a cambio de un aporte económico al Estado o la adquisición de títulos públicos. La iniciativa, presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, es conocida como "pasaporte dorado" y apunta a captar capitales internacionales. Está dirigida a personas con alto poder adquisitivo interesadas en obtener una segunda ciudadanía. El esquema contempla un procedimiento de evaluación patrimonial y controles de seguridad antes de aprobar cada solicitud.

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"El pasaporte argentino es un pasaporte que realmente se utiliza muy bien, es aceptado en más de 140 países", repasó el funcionario

¿Qué es el pasaporte dorado argentino y cuánto cuesta tramitarlo?

El denominado "pasaporte dorado" es un mecanismo de ciudadanía por inversión que permite a ciudadanos extranjeros obtener la nacionalidad argentina sin cumplir el requisito habitual de residencia continua en el país durante dos años. La posibilidad quedó incorporada a la Ley de Ciudadanía 346 mediante el Decreto 366/2025 y fue reglamentada por el Decreto 524/2025.

El programa establece dos alternativas para quienes quieran acceder a la nacionalidad:

Aporte al Estado: una contribución de US$ 350.000 al Tesoro Nacional, que no será reembolsable.

Compra de títulos públicos: la suscripción de un bono soberano especialmente creado para el programa, por US$ 800.000 y con un plazo de siete años.

También podrán incorporarse familiares del solicitante principal. El esquema contempla un aporte de US$ 100.000 para el cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos. En el caso de los menores de 18 años, el monto adicional será de US$ 25.000 por cada uno.

De esta manera, una familia integrada por dos adultos y dos hijos menores podrá acceder a la ciudadanía argentina mediante un desembolso total de US$ 500.000 bajo la modalidad de contribución al Estado.

¿Quiénes pueden solicitar el nuevo pasaporte dorado de Argentina?

La posibilidad de solicitarla no significa que la nacionalidad se otorgue automáticamente. Los interesados deberán atravesar un procedimiento de evaluación que incluirá la comprobación de identidad, el análisis del patrimonio, la trazabilidad y el origen lícito del dinero, los antecedentes penales y el historial migratorio.

En ese proceso intervendrán la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y organismos de Seguridad e Interior. La Agencia elaborará un informe con una recomendación y la Dirección Nacional de Migraciones tendrá la decisión final sobre la aprobación o el rechazo del pedido.