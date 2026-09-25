Se viene el fenómeno El Niño: Los trabajos preventivos de PBA

En el marco del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático que lleva adelante el gobierno bonaerense, y en pos de hacer foco en el fenómeno "El Niño", autoridades provinciales realizaron una reunión con municipios y Comités de Cuenca para fortalecer la prevención, el monitoreo y la planificación ante posibles escenarios asociados al cambio climático. La misma estuvo a cargo del subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y el presidente de la Autoridad del Agua (ADA), Damián Costamagna.

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En ese sentido, la Provincia lleva adelante una agenda de talleres y reuniones de trabajo en distintos puntos del territorio bonaerense, con el objetivo de profundizar la coordinación con los gobiernos locales y anticipar posibles situaciones de excedentes hídricos.

¿Cómo monitoreará la Provincia de Buenos Aires el impacto de El Niño?

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Durante el último encuentro, en el distrito de Rivadavia, se presentó el esquema de Estaciones de Monitoreo Automático que se instalarán en la región como parte del Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), además de los avances vinculados a la Red Hidrométrica.

Adecuación de infraestructura: convalidan obras clave en los municipios

Asimismo, se abordó el Programa de Regularización de Obras Hidráulicas para Municipios, una iniciativa orientada a regularizar infraestructura existente que cumple una función favorable en el escurrimiento y manejo de los excedentes hídricos. El mismo busca reconocer y convalidar aquellas obras que, a partir de su funcionamiento comprobado, realizan un aporte positivo a la gestión integral de las cuencas.

¿Qué medidas tomaron los municipios bonaerenses frente al riesgo hídrico?

En tanto, el intendente de Trenque Lauquen y presidente del Comité, Francisco Recoulat, presentó el estado de situación de la región y los principales temas que son abordados periódicamente en las mesas técnicas. Como parte de las acciones acordadas, la Autoridad del Agua suscribió convenios con los municipios de Rivadavia, General Villegas, Pellegrini, Tres Lomas y Salliqueló para avanzar en la detección y verificación de obras hidráulicas no autorizadas.

La jornada permitió consolidar un ámbito de trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos locales, orientado a fortalecer las herramientas de prevención y planificación y a mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles eventos hídricos.

La articulación permanente entre los distintos niveles del Estado resulta fundamental para abordar la gestión de los recursos hídricos desde una perspectiva integral, contemplando tanto las características y necesidades particulares de cada municipio como el funcionamiento conjunto de las cuencas. En este sentido, la Provincia continúa profundizando el trabajo territorial y la coordinación con los municipios para anticipar escenarios de riesgo, fortalecer los sistemas de monitoreo y avanzar en políticas de gestión hídrica que permitan prevenir y responder de manera articulada ante los eventos climáticos.

Participaron los intendentes de Rivadavia, Juan Alberto Martínez; de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat; de General Villegas, Gilberto Oscar Alegre; de Pellegrini, Sofía Gambier; de Tres Lomas, Luciano Spinolo Sayago; de Salliqueló, Ariel Succurro y de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, junto a funcionarios municipales y provinciales.