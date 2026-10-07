Cómo viajar gratis en colectivo en octubre 2026 y ahorrar hasta $25.000: cuál es la billetera virtual

Viajar en colectivo puede representar un gasto importante para quienes utilizan el transporte público todos los días. Frente a este escenario, durante octubre de 2026 hay una promoción que permite a determinados usuarios ahorrar el 100% del valor de sus viajes en colectivo, con un reintegro mensual que puede alcanzar los $25.000.

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El beneficio está dirigido a clientes de Galicia y funciona tanto en celulares con Android como con iOS. Para acceder, es necesario realizar el pago mediante tecnología contactless y utilizar una tarjeta de crédito Mastercard Galicia, mientras que el reintegro tiene un límite máximo por cliente durante el período de vigencia de la promoción.

Cómo viajar gratis en colectivo durante octubre

La promoción permite obtener un 100% de ahorro en los viajes en colectivo realizados durante octubre de 2026. Para acceder al beneficio, el usuario debe pagar el viaje desde un teléfono celular con la modalidad sin contacto (contactless).

El medio de pago debe ser una tarjeta de crédito Mastercard de Galicia vinculada al celular. De esta manera, al momento de abonar el boleto, el pasajero puede acercar su dispositivo al lector habilitado para realizar el pago.

El beneficio está disponible tanto para usuarios de Android como de iOS, por lo que no está limitado a un único sistema operativo. La condición central es utilizar la tarjeta Mastercard Galicia bajo la modalidad indicada por la promoción.

Quiénes pueden acceder al reintegro de hasta $25.000

El beneficio está destinado a clientes de Galicia y contempla un ahorro de hasta $25.000 por cliente por mes. Esto significa que el banco reintegra el 100% de los consumos alcanzados por la promoción hasta llegar a ese límite.

Además, este beneficio contempla las compras realizadas con tarjetas adicionales. Por lo tanto, los consumos efectuados con tarjetas adicionales asociadas a la cuenta también pueden formar parte del beneficio, siempre dentro del tope establecido para cada cliente.

Viajar en colectivo.

El dato resulta especialmente relevante para quienes utilizan el colectivo de manera frecuente, ya que el reintegro puede permitir reducir de manera considerable el gasto destinado al transporte durante el mes.

Hasta cuándo está vigente la promoción de Galicia

El beneficio comenzó a regir el 1° de octubre de 2026 y estará disponible hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive. Durante ese período, los clientes que cumplan con las condiciones pueden acceder al ahorro en sus viajes en colectivo.

Para aprovechar la promoción, es importante utilizar el medio de pago indicado y tener en cuenta que el reintegro cuenta con un tope de $25.000 por cliente por mes. Una vez alcanzado ese límite, los consumos posteriores no estarán cubiertos por el beneficio.