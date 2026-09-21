Viajar en América Latina: estos son los cinco cambios que impactan en la región

En septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo y, en medio de los cambios en la industria, especialistas compartieron los grandes cambios que comenzaron a modificar cómo se viaja en América Latina y qué destinos se imponen entre las diferentes opciones para hacer crecer el área en la región.

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Turismo en América Latina: estos son los cambios que se imponen

“Viajar mueve personas, pero el turismo mueve países: mueve empleo, inversión, negocios y oportunidades en cada lugar que toca. América Latina tiene una oportunidad enorme de hacer crecer ese impacto", señaló Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay. Al respecto, destacó que la compañía desarrolló la tecnología que conecta todo lo que hace posible un viaje y busca que "ese crecimiento alcance a cada vez más actores de la industria”.

1. Clave para atraer viajeros: capturar más valor de cada viaje

El crecimiento del turismo no se mide solamente por la cantidad de personas que llegan a un destino, sino también por el valor que cada viaje genera a lo largo de toda la cadena. Según datos del World Travel & Tourism Council (WTTC), el sector de Viajes y Turismo crece en América Latina a un ritmo superior al promedio global, un 5,2% frente a 3,3%, y se estima que podría generar otros US$206.000 millones de actividad económica y 6 millones de nuevos empleos durante la próxima década.

Las industrias turísticas cada vez

2. La inteligencia artificial es una nueva puerta de entrada al viaje

Durante años, el viaje comenzaba con una búsqueda: comparar destinos, fechas, precios y opciones. Ahora, ese lugar lo ocupa la inteligencia artificial que permite pasar de buscar una opción concreta y conversar preferencias, proponer alternativas y tomar decisiones a lo largo de todo el viaje. Por eso, Despegar incorporó esta evolución desde hace dos años a través de SOFIA, su asistente de inteligencia artificial generativa que es utilizada por el 45% de los viajeros.

3. De recomendar un viaje a poder concretarlo

El objetivo es que la IA funcione como una agencia y no solo asista, sino que pase a la acción. La pregunta deja de ser solamente qué puede recomendar la IA y empieza a ser qué puede hacer por el viajero.

4. El destino ya no se elige solamente por dónde ir, sino por qué hacer

Es clave aprovechar los eventos, ya sea un recital, un festival, un partido o una experiencia cultural, que pueden convertir una fecha puntual en el motivo para hacer las valijas. Los recitales son un buen ejemplo de esta evolución y el Mundial llevó el fenómeno a otro nivel en la amplia movilización de personas y el crecimiento en búsquedas, reservas y viajes que, en muchos casos, no estaban planeados inicialmente.

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5. La tecnología empieza a conectar una industria que todavía está fragmentada

Los especialistas consideran que en el turismo el desafío ya no es solamente digitalizar cada parte, sino hacer que esas partes puedan trabajar mejor juntas. En ese contexto, la firma construye una capa tecnológica que conecta oferta y demanda, combinando escala, tecnología y conocimiento local para acercar a los viajeros con más opciones y, al mismo tiempo, dar nuevas herramientas a quienes forman parte de la industria para conectar todos los viajes de manera impecable.