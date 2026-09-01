Los veterinarios coinciden: la única raza de perro que tolera las altas temperaturas

Cuando llega el verano, no todos los perros enfrentan las altas temperaturas de la misma manera. Algunas razas cuentan con características físicas que les permiten manejar mejor el calor, mientras que otras pueden quedar expuestas a complicaciones incluso con jornadas que para las personas parecen soportables.

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En este sentido, los especialistas suelen prestar especial atención a los perros de hocico corto. Entre ellos se encuentra el Bulldog Francés, una de las razas más populares, pero también una de las que puede tener mayores dificultades para regular su temperatura corporal.

Por qué el calor puede ser un problema para algunos perros

Los perros no transpiran de la misma manera que los seres humanos. Una de sus principales herramientas para liberar calor es el jadeo, mediante el cual favorecen el intercambio de aire y ayudan a reducir su temperatura corporal. El problema aparece en los ejemplares braquicéfalos, es decir, aquellos que tienen el cráneo más corto, el hocico reducido y la cara achatada. Estas características pueden hacer que el paso del aire sea menos eficiente y que el animal tenga mayores dificultades para refrigerarse.

La veterinaria Melissa Boldan explicó que el Bulldog Francés puede tolerar peor las temperaturas elevadas precisamente por la anatomía de su rostro. En estos perros, respirar requiere un esfuerzo mayor y el jadeo puede resultar menos efectivo para disipar el calor.

El Bulldog Francés puede tolerar peor las temperaturas elevadas precisamente por la anatomía de su rostro.

Además, el riesgo no depende únicamente de cuántos grados marque el termómetro. La humedad ambiental también juega un papel importante, ya que puede dificultar todavía más el proceso natural mediante el cual el animal intenta enfriarse.

Qué perros tienen mayor riesgo frente al calor

El Bulldog Francés no es el único perro que requiere cuidados especiales. El mismo problema puede presentarse en otras razas braquicéfalas, como el Bulldog Inglés, el Pug y el Boxer, entre otras. El riesgo también puede aumentar en perros con sobrepeso, animales de edad avanzada, cachorros o aquellos que presentan enfermedades respiratorias o cardíacas.

Por eso, no existe una única raza que pueda considerarse completamente inmune a las altas temperaturas. Todos los perros necesitan protección durante los días de calor extremo, aunque algunos tienen una mayor predisposición a sufrir un golpe de calor.

Las señales que no hay que ignorar

Durante una jornada calurosa, es importante observar el comportamiento del animal. Un jadeo intenso que no disminuye, respiración dificultosa, debilidad, desorientación, vómitos, tambaleo o un estado de decaimiento pueden ser señales de sobrecalentamiento.En los perros braquicéfalos, estas manifestaciones merecen todavía más atención porque pueden deteriorarse rápidamente.

Para reducir los riesgos, los especialistas recomiendan mantener siempre agua limpia y fresca disponible, ofrecer un espacio ventilado y con sombra y evitar que el animal permanezca expuesto al sol durante períodos prolongados. Los paseos y la actividad física conviene realizarlos durante las horas menos calurosas, especialmente a primera hora de la mañana o cuando cae el sol. También es fundamental evitar ejercicios intensos cuando la temperatura es elevada.