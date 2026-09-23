Los veterinarios advierten sobre los caniches: lo que pocos saben de esta popular raza.

Los caniches son una de las razas de perros más elegidas como mascotas, especialmente en su versión Toy, por su pequeño tamaño, su aspecto tierno y su carácter afectuoso. Sin embargo, detrás de esa imagen de perro faldero se esconden algunas características que muchas personas desconocen y que pueden ser determinantes a la hora de convivir con ellos.

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Aunque suelen destacarse por ser inteligentes, juguetones y muy apegados a sus familias, los caniches necesitan mucho más que cariño. Su facilidad para aprender puede ser una ventaja durante el adiestramiento, pero también puede hacer que desarrollen rápidamente determinados hábitos si no reciben límites claros desde pequeños.

Uno de los aspectos que más llama la atención es su fuerte vínculo con sus dueños. El exceso de atención, llevarlos constantemente en brazos o no enseñarles de manera progresiva a pasar tiempo solos puede favorecer la aparición de ansiedad por separación y conductas posesivas. Por eso, la educación durante los primeros meses resulta fundamental para que puedan desarrollar mayor autonomía.

El dato que pocos conocen sobre los caniches Toy

A pesar de su reducido tamaño, los caniches no son perros que necesariamente disfruten de una vida sedentaria. Tienen un nivel de energía considerable y necesitan paseos, juegos y estimulación mental de manera habitual. Su inteligencia hace que no solo requieran actividad física, sino también desafíos que los mantengan entretenidos.

Otro punto importante es que pueden presentar un carácter más fuerte de lo que su apariencia permite imaginar. Por eso, la educación debe ser constante y comenzar desde temprana edad. Establecer límites, socializarlos y acostumbrarlos gradualmente a distintas personas, lugares y situaciones puede ayudar a prevenir conductas de dependencia o miedo.

Los caniches son una de las razas de perros más elegidas como mascotas, especialmente en su versión Toy, por su pequeño tamaño, su aspecto tierno y su carácter afectuoso.

Su pelaje también requiere cuidados específicos. Aunque suelen ser considerados perros que pierden muy poco pelo y pueden resultar una alternativa para algunas personas alérgicas, necesitan cepillados frecuentes para evitar que se formen nudos. Además, es habitual que requieran visitas periódicas a la peluquería canina para mantener su pelo en buenas condiciones.

La higiene tampoco termina en el pelaje. Los ojos y los oídos necesitan controles frecuentes, mientras que la salud dental merece especial atención. Los caniches pueden ser propensos a acumular sarro y desarrollar problemas periodontales, por lo que el cuidado de los dientes debería formar parte de su rutina.

Las enfermedades a las que pueden estar predispuestos

Como ocurre con otras razas, los caniches pueden presentar determinadas enfermedades con mayor frecuencia. Entre los problemas mencionados para esta variedad aparecen la luxación de rótula, las afecciones dentales, algunas enfermedades cardíacas, problemas oculares y el colapso traqueal. También pueden presentar trastornos digestivos.

Esto no significa que todos los ejemplares vayan a desarrollar estas patologías, pero sí que conocer las posibles predisposiciones permite prestar atención a cualquier cambio en su comportamiento o estado físico y realizar controles veterinarios de manera regular.

Por otra parte, debido a su pequeño tamaño, también es importante prestar atención a determinadas prácticas cotidianas. El material consultado señala, por ejemplo, la conveniencia de utilizar arnés en lugar de collar y mantener una rutina de cuidados acorde con las necesidades individuales de cada animal.