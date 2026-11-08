Cómo ver en vivo la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles

El papa León XIV encabezará la misa central en la Ciudad de Buenos Aires el próximo lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles. El evento se considera una de las actividades centrales de su visita a la Argentina y se espera reúna miles de personas en la capital porteña.

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¿Cómo ver en vivo la misa del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires?

La misa en el Monumento de los Españoles comenzará a las 11.30 hs y se transmitirá por cadena nacional para verla en vivo desde cualquier parte del país. Se podrá ver y escuchar en vivo a través de los siguientes medios:

Televisión abierta : todos los canales de aire de cobertura nacional y local la transmitirán

: todos los canales de aire de cobertura nacional y local la transmitirán Televisión por cable : la mayoría de las señales de cable como Televisión Pública, TN, El Trece, C5N, La Nación+, Crónica TV, entre otros medios deben interrumpir su programación habitual para transmitir la cadena nacional de manera obligatoria.

: la mayoría de las señales de cable como Televisión Pública, TN, El Trece, C5N, La Nación+, Crónica TV, entre otros medios deben interrumpir su programación habitual para transmitir la cadena nacional de manera obligatoria. Radio : En todas las emisoras de radiodifusión del país, incluyendo LRA Radio Nacional y sus repetidoras.

: En todas las emisoras de radiodifusión del país, incluyendo LRA Radio Nacional y sus repetidoras. Plataformas de streaming e internet: los canales oficiales del Gobierno Nacional, como la Oficina del Presidente en Youtube, y los sitios web principales de la actividad también transmitirán la señal en vivo. (Sitio El papa en Argentina o Conferencia Episcopal Argentina)

La Santa Misa en la Ciudad de Buenos Aires empieza a las 11.30 hs

Además, otras actividades de su gira por el país, como el encuentro con líderes de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas, se transmitirán estarán mediante los canales oficiales de Cancillería.

¿Qué recorrido hará León XIV con el papamóvil en la Ciudad de Buenos Aires?

Antes de la misa, el Papa hará el lunes un recorrido en el papamóvil a través de las calles porteñas. En concreto, el trayecto comenzará a las 10 hs y avanzará por la avenida Libertador, desde la intersección con Olleros, a la altura del viaducto, hasta llegar al Monumento a los Españoles, en Palermo.

El recorrido tendrá una extensión aproximada de 2,3 kilómetros

El papamóvil circulará a una velocidad aproximada de cinco kilómetros por hora .

. Existe la posibilidad de que el sumo pontífice se detenga para saludar y bendecir a los fieles.

para saludar y bendecir a los fieles. Finalmente, la Santa Misa comenzará a las 11:30 hs frente al Monumento a los Españoles.