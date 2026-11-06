Papa León XIV en Argentina: cómo funcionará el subte y qué estaciones estarán cerradas

La empresa de subterráneos Emova anunció un cronograma especial entre el domingo 8 y el martes 10 de noviembre, con servicios limitados y cierre de estaciones por el operativo de seguridad dispuesto durante la visita del papa León XIV. Las restricciones serán más amplias durante el domingo y el lunes, mientras que el martes las líneas funcionarán con normalidad y habrá un servicio extendido nocturno.

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El domingo 8, el servicio comenzará a las 8 y funcionará normalmente hasta las 12. Desde ese horario, con el inicio del operativo de seguridad, todas las líneas tendrán restricciones y permanecerán cerradas distintas estaciones, entre ellas las de combinación.

Domingo y lunes, con servicios limitados

Línea A: el servicio quedará limitado entre San Pedrito y Sáenz Peña, con las estaciones Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima cerradas.

Línea B: circulará entre J. M. de Rosas y Uruguay y no funcionarán Medrano, por obras, L. N. Alem, Florida, C. Pellegrini y Pueyrredón.

Línea C: tendrá servicio entre Constitución y Diagonal Norte. Esta última funcionará exclusivamente para el egreso de pasajeros, sin permitir el ingreso. Permanecerán cerradas Lavalle e Independencia, ambas por obras, además de Retiro, San Martín y Av. de Mayo.

Línea D: el recorrido será entre C. de Tucumán y Tribunales, mientras que estarán cerradas Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón.

Línea E: funcionará entre Plaza de los Virreyes y San José. No estarán habilitadas Urquiza y Entre Ríos, por obras, ni Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy.

Línea H: tendrá servicio entre Hospitales y Facultad de Derecho, con las estaciones Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1° cerradas.

Premetro: no tendrá cierres.

El lunes 9 se mantendrá el mismo esquema de restricciones, aunque todas las líneas funcionarán con horario de día hábil, de 5:30 a 23:30.

El martes habrá servicio normal y operativo nocturno

El martes 10, Emova prevé servicio de día hábil en todas las líneas, de 5:30 a 23:30, sin restricciones de circulación adicionales a las estaciones que permanecen cerradas por obras.

Línea D: continuará funcionando hasta la 1:30 mediante un servicio especial nocturno de desconcentración, destinado a facilitar el regreso de quienes participen de la vigilia de jóvenes, que se realizará en el Monumento de los Españoles.

Durante ese operativo estarán habilitadas para el ingreso las estaciones Plaza Italia y Palermo. Plaza Italia permitirá viajar únicamente hacia Catedral, con paradas en Pueyrredón, 9 de Julio y Catedral exclusivamente para el egreso. Palermo funcionará en sentido a Congreso de Tucumán, con paradas en Juramento y Olleros solo para la salida de pasajeros.

Combinación entre Pueyrredón de la Línea D y Santa Fe de la Línea H: habrá un servicio directo hasta Estación Once únicamente para el egreso de usuarios.