Vencimiento de VTV en noviembre 2026: a qué patentes les toca renovar este mes en CABA

Noviembre llega con un nuevo vencimiento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con el calendario oficial, este mes les corresponde realizar la inspección a los autos y motos particulares con patentes que terminan en 1. El cronograma distribuye las verificaciones a lo largo del año según el último número del dominio.

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El vencimiento llega en un contexto de cambios en el sistema porteño. La Ley 6963/2026 modificó las condiciones para realizar la VTV, amplió los plazos para la primera inspección y habilitó un esquema de libertad tarifaria, con nuevos prestadores autorizados. Qué deben tener en cuenta los conductores antes de renovar.

VTV noviembre 2026: qué patentes deben hacer la verificación en CABA

El dato principal para los conductores es que las patentes terminadas en 1 deben realizar la VTV durante noviembre de 2026.

El calendario de vencimientos de la Ciudad de Buenos Aires se organiza de la siguiente manera:

Patentes terminadas en 2: febrero.

Patentes terminadas en 3: marzo.

Patentes terminadas en 4: abril.

Patentes terminadas en 5: mayo.

Patentes terminadas en 6: junio.

Patentes terminadas en 7: julio.

Patentes terminadas en 8: agosto.

Patentes terminadas en 9: septiembre.

Patentes terminadas en 0: octubre.

Patentes terminadas en 1: noviembre.

Diciembre y enero no tienen un número asignado dentro del cronograma habitual. Sin embargo, esto no significa que los conductores puedan circular indefinidamente sin la verificación: quienes tengan el trámite vencido deben regularizar su situación.

La fecha de renovación se determina por la terminación de la patente y no por el día en que se realizó la última inspección. Por eso, hacer la VTV fuera del mes correspondiente no implica que el próximo vencimiento se traslade automáticamente un año.

Cómo sacar turno para la VTV en CABA y qué documentación presentar

Para realizar la verificación, los conductores deben consultar el sistema oficial de turnos de la Ciudad y comprobar las opciones disponibles para su vehículo. Entre la documentación y los elementos que se solicitan para el trámite figuran:

DNI vigente.

Licencia de conducir vigente.

Seguro del vehículo vigente.

Cédula verde o documentación correspondiente al motovehículo.

Título de propiedad del vehículo.

Constancia de pago de la reserva del turno.

Además, al momento de presentarse a la inspección, el vehículo debe contar con matafuegos, balizas y botiquín de emergencias dentro del habitáculo. También se debe verificar que los cinturones de seguridad funcionen correctamente.

VTV en CABA.

La VTV es obligatoria para los vehículos alcanzados por la normativa y circular con la inspección vencida puede derivar en sanciones. Por eso, quienes tengan una patente terminada en 1 deberían revisar su situación y organizar la renovación durante noviembre.