Oficial | Suspenden la licencia de conducir a todas las personas que cometan esta falta grave

Los conductores que circulen a más de un 30% de la velocidad máxima permitida pueden perder 10 puntos de su licencia en la Ciudad de Buenos Aires. La infracción forma parte del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), que asigna un puntaje inicial y establece distintas sanciones de acuerdo con las faltas cometidas.

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El esquema contempla 20 puntos para cada autorización emitida por el Gobierno porteño. Las unidades se descuentan cuando las infracciones quedan firmes y la cantidad depende de la conducta registrada.

Si bien el sistema no establece una suspensión automática por una única infracción, lo cierto es que la inhabilitación comienza cuando el conductor llega a cero puntos. Antes de aplicar la medida se inicia un trámite y la persona dispone de un plazo para presentarse ante el Controlador Administrativo de Faltas.

¿Qué pasa con la licencia cuando se llega a cero puntos?

La normativa porteña contempla diferentes descuentos para las infracciones vinculadas con la velocidad: si el exceso se encuentra entre 10% y 30% del máximo permitido, se descuentan 5 puntos. Cuando supera el 30%, la quita asciende a 10 unidades.

El SEPC también asigna descuentos por otras conductas, como usar el celular mientras se conduce, circular en sentido contrario y violar un semáforo en rojo. Algunas faltas consideradas especialmente graves descuentan 10 puntos, mientras que las competencias de velocidad o destreza en la vía pública pueden representar la pérdida de los 20 puntos.

Una vez alcanzado el cero, la primera inhabilitación tiene una duración de 60 días y exige realizar un curso de educación vial. Si la persona vuelve a agotar el puntaje por segunda vez, la medida se extiende a 180 días y también debe completar la capacitación correspondiente.

La tercera llegada a cero implica una inhabilitación de dos años, mientras que desde la cuarta oportunidad el período asciende a cinco años. A partir de la segunda vez, además, la licencia otorgada anteriormente caduca y para volver a conducir se debe iniciar un nuevo trámite de otorgamiento.

El régimen también permite recuperar puntaje bajo determinadas condiciones. Los conductores que todavía no llegaron a cero pueden recuperar 4 puntos una vez por año mediante un curso voluntario de reeducación vial. Además, los descuentos parciales quedan sin efecto después de tres años, siempre que durante ese período no se haya alcanzado el mínimo.

¿Cómo saber los puntos de mi licencia de conducir?

Para consultar el puntaje, cada conductor deberá ingresar al sitio oficial del Gobierno porteño y seleccionar la opción correspondiente al SEPC. El sistema solicita los datos necesarios para identificar al titular y permite acceder al saldo disponible.