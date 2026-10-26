Paso a paso ARBA: cómo acceder al plan de regularización de deudas con descuento

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) habilitó este lunes el plan para que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas impositivas con descuentos de hasta el 40%. El régimen estará vigente hasta el 31 de diciembre y contempla distintas alternativas de cancelación, con bonificaciones que varían según la fecha de adhesión y la modalidad de pago elegida.

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"Desde el 26/10 vas a poder regularizar deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor, Embarcaciones y Sellos", repasó el organismo recaudador bonaerense en redes sociales.

¿Cómo acceder al plan de pagos de ARBA?

Para iniciar el trámite, los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial de ARBA, en la sección "Planes de pago por impuesto". Desde allí podrán consultar las obligaciones pendientes, seleccionar el tributo que desean regularizar y elegir una alternativa de cancelación.

El procedimiento comienza con la consulta de la deuda registrada. Una vez identificados los períodos impagos, el usuario debe seleccionar las obligaciones que incorporará al régimen, revisar las condiciones disponibles y optar por el pago al contado o por un plan de tres o seis cuotas. Finalmente, deberá confirmar la adhesión y conservar la constancia del trámite.

¿Cuáles son los descuentos disponibles en ARBA?

Los descuentos ofrecidos por ARBA dependen del momento en que se formalice el ingreso al programa. Durante la primera etapa, que se extiende del 26 de octubre al 13 de noviembre, la bonificación será del 40% para quienes cancelen al contado, del 20% para quienes elijan tres cuotas y del 15% para los que opten por seis pagos.

Entre el 14 y el 27 de noviembre, los beneficios bajarán al 35% para el pago en una sola vez, al 15% en tres cuotas y al 10% en seis. Luego, del 28 de noviembre al 11 de diciembre, los descuentos serán del 30%, el 10% y el 5%, respectivamente.

En la última etapa, comprendida entre el 12 y el 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% para quienes paguen al contado. En todos los casos, el descuento no podrá superar el capital adeudado.

¿Cuáles son las categorías disponibles de ARBA para pagar con descuento?

El plan ofeecido por ARBA comprende obligaciones de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Se podrán incluir deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso aquellas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización.

También podrán incorporarse obligaciones correspondientes a 2026, con excepción de las vinculadas al Impuesto de Sellos de ese año. Quienes necesiten plazos de financiación más extensos podrán consultar los planes habituales del organismo, que ofrecen una mayor cantidad de cuotas.

“Queremos que quienes hoy tienen deudas puedan ponerse al día y llegar a 2027 en condiciones de acceder a las bonificaciones del próximo año. Dar herramientas para cumplir también forma parte de una administración tributaria más justa y cercana”, explicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

La regularización también tendrá consecuencias para el próximo calendario fiscal: no registrar deudas con el fisco bonaerense será una condición necesaria para acceder a los descuentos impositivos de 2027, cuando el organismo prevé otorgar mayores beneficios a quienes hayan mantenido una trayectoria de cumplimiento.