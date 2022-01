Un científico estima que podría haber 400 mil contagios diarios de COVID

Lo alertó el médico infectólogo Hugo Pizzi que anticipó que los casos de Covid-19 "van a seguir subiendo" en la Argentina y alertó "muy probable que se multipliquen por cinco" respecto a los 80 mil notificados el martes.

El avance de la variante Ómicron está aumentando exponencial y verticalmente los casos de COVID-19 en todo el mundo y en la Argentina, donde en las últimas 24 horas se registraron más de 95 mil casos. En este marco y ante el comportamiento de esta mutación detectada por primera vez en Sudáfrica, se alerta que en nuestro país van a seguir aumentando los casos y es "muy probable que se multipliquen por cinco" lo que llevaría a la estrafalaria cifra de más de 400 mil contagios diarios.

Así lo alertó el médico infectólogo Hugo Pizzi que anticipó que los casos de Covid-19 "van a seguir subiendo" en la Argentina y alertó "muy probable que se multipliquen por cinco" respecto a los 80 mil notificados el martes pasado, por lo tanto alrededor de 400 mil casos podrían esperarse en los próximos días en todo el territorio argentino.

"En Argentina y en el mundo están circulando las variantes Delta, que es la que tiene de rodillas a Europa, y Ómicron, que es tan contagiosa que se hizo dueña de la situación acá en la Argentina. Lo que nos deja perplejos de Ómicron es que en una fiesta, en minutos, puede contaminar a todos. Lo que sabemos es que no mata, no agrede el pulmón y tampoco los nervios que tienen que ver con el olfato y el gusto", detalló el experto en C5N. En este sentido, advirtió que "la gente que muere en el mundo es por Delta, y lo mas triste de todo es que no están vacunados, habiendo tantas vacunas".

En la última semana del 2021 y en la primera del 2022 se vio un aumento significativo en la cantidad de contagios de COVID-19 . El crecimiento de la curva de casos volvió a ser feroz como también el aumento en la tasa de positividad, que llegó al 55%. El Ministerio de Salud confirmó que, en un solo se día, se registraron 95.159 nuevos casos de COVID-19 en todo el país y es un nuevo récord de contagios en tan solo 24 horas. También se confirmaron 52 fallecimientos para que, en total, haya 117.346.

Por otra parte, el infectólogo hizo referencia al colapso de los centros de testeos y objetó: "Unos se testean porque tienen que viajar, otros porque tienen dudas y algunos porque tiene síntomas. No es conveniente hacer la cola si uno tiene síntomas". "Tiene que ir a su casa, hidratarse, reposar y después hacerlo, porque si no está contaminando al que está adelante, al que está atrás. En esta etapa tenemos que apelar a la solidaridad y a la responsabilidad", finalizó.

Ómicron en el mundo y los récord de contagios

Estados Unidos informó el número más alto de contagios diarios por Covid-19 en todo el mundo desde el inicio de la pandemia: el lunes 3 de enero, registró más de un millón de positivos, específicamente 1.080.211 nuevos casos confirmados de contagios. Así lo informó la Universidad Johns Hopkins, responsable del seguimiento de la pandemia en el país y a nivel internacional. Además, también se registraron 1.688 muertes en 24 horas.

De acuerdo al diario El País, el número de positivos del martes es casi el doble del récord anterior, que fue hace cuatro días, con 590.000 nuevos casos. Incluso, esa cifra no correspondía a casos diarios porque también incluía datos retrasados del fin de semana, que no se habían cargado porque fue festivo en decenas de estados.