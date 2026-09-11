Vandalizó un patrimonio natural del Nahuel Huapi y ahora deberá restaurarlo con sus propias manos: la sanción en la Patagonia

Un camionero de 58 años que fue filmado haciendo un grafiti al costado de la ruta sobre una piedra en el Parque Nacional Nahuel Huapi terminó con una causa judicial en la provincia de Neuquén.

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Todo ocurrió el 26 de diciembre del 2025 en el sector conocido como Valle Encantado a la vera de la ruta nacional 237. Un vecino que circulaba por allí grabó con su celular a un hombre que utilizaba un aerosol rojo para escribir sobre las rocas y el hecho se transformó en una denuncia formal.

La grabación quedó incorporada como prueba en la investigación. En la denuncia consta que, pese a los gritos que le propinó el hombre que lo grababa, el camionero siguió escribiendo las palabras "Ana Gustavo" al costado de la ruta.

La Justicia le ordenó restaurar las piedras en 90 días

La investigación quedó en manos del fiscal federal Juan Manuel García Barrese de la Sede Fiscal Descentralizada Zapala. Como resultado de un acuerdo de reparación integral alcanzado entre la fiscalía y la defensa, el juez federal con funciones de Garantías de Zapala Ezequiel Andreani homologó la resolución.

El camionero deberá realizar, en un plazo de 90 días, las tareas de limpieza y restauración de la piedra que vandalizó. Pero la obligación no terminará allí, ya que también tendrá que intervenir sobre otras 11 pintadas en el mismo sector de la ruta 237, a la altura del kilómetro 1591.

Los trabajos deberán realizarse con productos adecuados para evitar nuevos daños sobre las rocas. Una vez terminadas las tareas, la Administración de Parques Nacionales deberá verificar el resultado y enviar un informe a la fiscalía con registros fotográficos.

El video del vecino que permitió identificarlo

La denuncia que dio origen al expediente fue presentada por la Administración de Parques Nacionales después de que el vecino aportara la filmación del momento exacto en el que el otro realizaba la pintada.

Ese registro habilitó la identificación del responsable y ayudó a documentar el daño provocado dentro del área protegida. El caso terminó con una solución para reparar el impacto ambiental en vez de limitarse a una sanción económica.

El acuerdo judicial buscó que el sector pueda recuperar, en la medida de lo posible, su aspecto original. Lo que comenzó como un suceso intrascendente, terminó convirtiéndose en un hecho que obligó al autor a hacerse cargo de la restauración de 12 pintadas, dentro de uno de los lugares protegidos más apreciados de la Patagonia.