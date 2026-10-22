Las botellas de plástico que suelen terminar en la basura pueden convertirse en un recurso valioso para tu hogar. Una forma creativa de reutilizarlas es construir una cubierta liviana que brinde sombra en el patio, jardín o cualquier espacio exterior, optimizando así el uso de esos lugares.

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Para comenzar este proyecto, es clave seleccionar envases del mismo tamaño, asegurarse de que estén limpios y secos, y preparar una estructura sólida que los sostenga. La forma en que cortes y unas las botellas impactará directamente en la estabilidad y funcionalidad de la cubierta, por eso conviene probar primero con una sección pequeña antes de avanzar a una más amplia.

¿Cómo construir una cubierta de sombra con botellas de plástico paso a paso?

Vas a necesitar tijeras o un cúter para cortar las botellas, además de precintos o alambre para unirlas. La estructura que elijas debe ser resistente y permitir fijar bien la cubierta. Es fundamental definir cómo vas a sujetar cada pieza, ya que el plástico por sí solo no garantiza que la superficie sea estable o segura.

Reutilizar botellas es una excelente manera de reducir residuos y sumarte al cuidado ambiental, pero hay que tener en cuenta que este tipo de cubierta no reemplaza un toldo profesional, especialmente en cuanto a resistencia y durabilidad frente a las condiciones climáticas.

El talón de Aquiles del reciclaje: cómo afecta el sol y el clima a la estructura

Para que la estructura dure más tiempo, es importante controlar su estado con regularidad y evitar que quede expuesta directamente a condiciones que puedan dañarla. La radiación ultravioleta del sol puede volver el plástico frágil y quebradizo, mientras que la acumulación de agua o los vientos fuertes pueden afectar las juntas y los puntos de fijación.

No tires las botellas de plástico, son un tesoro para armar un toldo casero.

¿Qué mantenimiento necesita la cubierta para evitar daños?

Una buena recomendación es instalar la cubierta con una inclinación que permita que el agua escurra fácilmente y revisar periódicamente los precintos, alambres y soportes. Además, conviene desmontarla antes de tormentas o ráfagas intensas si no está diseñada para soportarlas. Si notás grietas, deformaciones o bordes dañados en las botellas, es mejor reemplazar esas partes para evitar que se desprendan.