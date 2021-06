Vacuna del Covid-19: oficializan la autorización de la vacuna Cansino

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial. Se espera que lleguen 5,4 millones de dosis de esta vacuna.

El Ministerio de Salud oficializó hoy la autorización "con carácter de emergencia" de la vacuna Convidencia contra el coronavirus, del laboratorio Cansino, luego de la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Con esta resolución, que fue firmada por la ministra Carla Vizzotti y publicada en el Boletín Oficial, Argentina podrá adquirir 5,4 millones de vacunas de este laboratorio.

La vacuna Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology), y se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.



La vacuna de CanSino se conserva a entre 2 y 8 grados y tiene una eficacia del 95.47%

Para dar su autorización, la Anmat accedió a información sobre su seguridad y eficacia de la vacuna, así como a la que indica que no se han presentado eventos adversos graves, ni se han identificado diferencias significativas en la eficacia observada en los diferentes grupos etarios que participaron de los ensayos clínicos, según precisa la Resolución 1671/2021.

La aprobación fue autorizada "en virtud de lo establecido por los artículos 8° y 9° de la Ley N° 27.573 y de conformidad con las recomendaciones de la Anmat", según indica el texto.

Ayer el Gobierno nacional anticipó la aprobación de esta vacuna y contó que avanza un acuerdo para la adquisición de 5,4 millones de dosis, que se sumarán a las 19 millones ya arribadas a la Argentina. Hasta el momento, ya se aplican las vacunas Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca y en breve se comenzará con la Covaxin.

Detalles de la vacuna Convidencia

La vacuna Convidecia, de CanSinoBIO, alcanza una eficacia "del 95,47%" en la prevención del coronavirus y puede ser conservada a una temperatura entre 2 y 8 grados, lo que la "hace viable para las regiones menos desarrolladas", según las especificaciones del laboratorio que la produce.

CanSinoBIO detalló que su vacuna alcanzó el "95,47% de efectividad general en la prevención de enfermedades graves transcurridos 14 días desde recibir la dosis" única. Se puede dar desde los 18 años hasta cualquier edad.

Chile fue el primer país sudamericano en aprobar el uso de esa vacuna, luego de México, Pakistán, China y Hungría.