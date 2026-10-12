Uno por uno: cuáles son los 16 parques y plazas de Buenos Aires donde instalarán cafés y nuevos servicios

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) adjudicó permisos para instalar cafés y nuevos servicios en 16 parques y plazas porteños, mediante un esquema de inversión privada.

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El proyecto prevé sumar baños públicos, conexión Wi-Fi, iluminación y sectores para bicicletas, además de las propuestas gastronómicas, con el objetivo de ampliar los servicios disponibles para quienes utilizan los espacios verdes.

"Como en las mejores ciudades del mundo, y sin costarle un peso a los porteños, ya adjudicamos 16 cafés en parques y plazas de la Ciudad. Seguimos sumando más servicios e inversión en los espacios públicos", destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en redes sociales.

Las concesiones tendrán una duración de cinco años, con un esquema de pago de un canon mensual por parte de los adjudicatarios, cuyo monto varía según cada ubicación.

¿Cuáles son los 16 parques y plazas de la CABA que incorporarán proyectos de inversión privada?

En La Paternal, el proyecto alcanzará al Parque La Isla, mientras que en Chacarita se instalará un café en el Parque Los Andes. En Belgrano, el espacio elegido es el Parque de Las Américas.

Palermo concentra varias de las ubicaciones previstas: Plaza Armenia, Plaza Sicilia, Plaza Florencio Sánchez, el Parque Velódromo de la Ciudad y el Parque Ernesto Jaimovich. También se incorporarán servicios en la Plaza Club Alemán de Equitación.

En Parque Chacabuco, la propuesta contempla un nuevo establecimiento dentro del parque del mismo nombre. En Villa Soldati, el lugar seleccionado es el Parque Indoamericano, mientras que en Barracas se incorporará un café en Plaza España.

La iniciativa también comprende dos espacios verdes de Puerto Madero: el Parque Micaela Bastidas y el Parque Mujeres Argentinas. En Recoleta, el establecimiento se instalará en el Parque Thays, y en Parque de los Patricios se sumará otro punto de servicios.

De acuerdo con la adjudicación oficial, los permisos quedaron distribuidos entre nueve oferentes. MF Construcciones Electromecánicas SA estará a cargo de los espacios de La Isla, Los Andes y Mujeres Argentinas; Tomás Wilhelm tendrá el Parque de Las Américas, y Early Bird SA gestionará Plaza Armenia y Plaza Sicilia.

Explotaciones Coloniales SRL recibió los permisos para la Plaza Club Alemán de Equitación y el Parque Micaela Bastidas. Urban Grounds Consorcio de Empresas estará a cargo de Plaza Florencio Sánchez y Parque Thays; La Esquina de Merlo SRL, del Parque Ernesto Jaimovich; y LJM Parking SRL, del Parque Velódromo de la Ciudad.

Por su parte, Rendeaux SA gestionará los servicios en Parque Chacabuco, Parque Indoamericano y Plaza España, mientras que EBS SA tendrá a su cargo el Parque de los Patricios.