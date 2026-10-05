Avanza la Línea F de Subte: la Ciudad abrió los sobres de la licitación y hay dos consorcios en carrera

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió los sobres con las propuestas técnicas para avanzar con la construcción de la línea F de subterráneos, que unirá Barracas con Palermo.

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La primera etapa de la licitación dejó en carrera a dos consorcios integrados por empresas nacionales e internacionales, mientras que las ofertas económicas serán analizadas en una instancia posterior.

La adjudicación está prevista para diciembre 2026 y el inicio de los trabajos fue proyectado para principios de 2027, de acuerdo con el cronograma difundido por la Ciudad.

¿Qué empresas participan de la licitación de la línea F?

Uno de los grupos que presentó su propuesta está integrado por CITIC Construction, Ranken Railway Construction, Supercemento, Eleprint y Panedile. El segundo está conformado por Roggio y Ghella.

“Abrimos los sobres para conocer las ofertas técnicas de los dos consorcios de empresas nacionales e internacionales que se presentaron para construir la Línea F. En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027”, destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en redes sociales.

La iniciativa está a cargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura y contempla una inversión estimada de US$1350 millones.

¿Cómo será la nueva línea F de subte?

La línea F tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones entre el sur y el norte porteño. El trazado atravesará Barracas, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo.

El recorrido estará compuesto por Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico.

La futura traza también incorporará a Barracas a la red, un barrio al que actualmente no llega este sistema de transporte. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el servicio podría ser utilizado por más de 300.000 pasajeros diarios y contribuiría a descongestionar especialmente la línea C.

El proyecto representa además la primera licitación de una nueva línea de subte en 25 años, según indicó la Ciudad. Su desarrollo forma parte del plan de ampliación de la red y apunta a mejorar las conexiones transversales entre los barrios sin que todos los desplazamientos deban atravesar el área central.