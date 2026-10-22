El truco de los albañiles para evitar las goteras en los techos y terrazas.

Las terrazas pueden parecer perfectas a simple vista, con baldosas intactas, pero eso no garantiza que no haya filtraciones de agua hacia abajo cuando llueve. Por suerte, los albañiles cuentan con un método muy efectivo para evitar estas goteras: la incorporación de una malla de fibra de vidrio dentro del mortero impermeabilizante.

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Este sistema consiste en aplicar un mortero impermeabilizante flexible reforzado con la malla de fibra de vidrio, que ayuda a prevenir pequeñas fisuras siempre que se utilicen materiales compatibles y se realice la aplicación correctamente. La clave no está en la malla en sí, sino en cómo se integra dentro del revestimiento protector.

Las terrazas, expuestas a cambios de temperatura, sufren movimientos que pueden generar fisuras. Por eso, los productos utilizados deben tener características especiales, distintas a un simple mortero común. La malla de fibra de vidrio refuerza el revestimiento y limita el impacto de esas microfisuras que suelen aparecer con el tiempo.

Sin embargo, esta malla no reemplaza la reparación de grietas grandes ni la correcta atención a juntas estructurales. Es una medida preventiva ideal para evitar problemas menores y prolongar la vida útil del impermeabilizante.

¿Cómo colocar la malla de fibra de vidrio de manera adecuada?

Un buen albañil se nota en la elección de la malla adecuada. En revestimientos cementosos, por ejemplo, debe utilizarse una malla resistente al medio alcalino, siguiendo las indicaciones del fabricante. Además, la malla debe quedar completamente cubierta dentro del espesor del impermeabilizante; si se ve a simple vista o está suelta, eso es señal de mala aplicación.

Antes de aplicar el producto, es fundamental revisar la superficie de la terraza y reparar cualquier zona dañada. Huecos, irregularidades o partes sin consistencia deben arreglarse con materiales adecuados para asegurar que el revestimiento se adhiera sobre una base firme y estable. Dependiendo del sistema elegido, también puede ser necesario humedecer la superficie antes de la aplicación, aunque siempre respetando las indicaciones técnicas del producto, ya que no todos los impermeabilizantes requieren el mismo procedimiento.

La aplicación comienza con una primera capa de mortero, sobre la cual se incorpora la malla siguiendo el método recomendado. Luego se coloca una segunda capa que cubre completamente el refuerzo, respetando el espesor, consumo y tiempos de secado indicados por el fabricante. Es importante no añadir más agua a la mezcla para ahorrar dinero o facilitar la tarea, ya que esto puede alterar las propiedades del impermeabilizante y afectar su eficacia.

Aun con todos estos cuidados, a veces el agua puede filtrarse debido a problemas en zonas críticas como esquinas, uniones con paredes o desagües, que requieren detalles específicos como bandas impermeabilizantes o medias cañas compatibles con el sistema. Las juntas estructurales deben conservar su función y tratarse con soluciones específicas. Cubrirlas solo con mortero y malla no reemplaza el trabajo necesario para mantenerlas impermeables y funcionales.

Por último, es fundamental respetar los tiempos de curado y verificar qué tipo de acabado se necesita según el producto utilizado. Algunos sistemas están diseñados para quedar protegidos bajo un revestimiento adicional. Antes de colocar baldosas, es clave consultar los plazos y elegir un adhesivo compatible para evitar daños futuros.