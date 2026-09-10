El truco casero para limpiar los anteojos y dejarlos como nuevos

Los anteojos acumulan polvo, huellas, grasa y pequeñas partículas a lo largo del día que pueden afectar la visión y hacer que los cristales pierdan transparencia. Aunque existen productos específicos para su mantenimiento, un ingrediente que suele estar presente en cualquier cocina también es utilizado como alternativa para realizar una limpieza casera: el vinagre blanco.

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Este producto contiene ácido acético, una sustancia conocida por sus propiedades para ayudar a remover determinados restos de suciedad. Sin embargo, no se recomienda aplicarlo directamente sobre los cristales, ya que una concentración elevada podría resultar perjudicial para algunos tratamientos y revestimientos de las lentes.

Cómo limpiar los anteojos con vinagre blanco

Para quienes quieran probar este método, la clave está en preparar una solución diluida. El vinagre blanco debe mezclarse con agua y utilizarse en pequeñas cantidades, evitando que el líquido quede concentrado. Una vez preparada la mezcla, se puede aplicar una cantidad reducida sobre los cristales y pasar suavemente un paño de microfibra limpio. El movimiento debe ser delicado, sin ejercer presión sobre la superficie.

Después, los anteojos deben enjuagarse con agua y secarse nuevamente con una microfibra limpia. Es importante que el paño no tenga restos de polvo o suciedad, porque esas partículas pueden generar pequeñas marcas o rayones durante la limpieza.

Los anteojos acumulan polvo, huellas, grasa y pequeñas partículas a lo largo del día que pueden afectar la visión.

Qué hay que evitar al limpiar los cristales

Uno de los errores más habituales es recurrir a la ropa, servilletas de papel o pañuelos para quitar rápidamente las manchas. Aunque puede parecer una solución práctica, estos materiales pueden contener fibras o partículas capaces de dañar la superficie de las lentes con el uso repetido.

También conviene evitar el vinagre puro y cualquier producto de limpieza doméstico que no esté indicado para anteojos. Esto es especialmente importante en lentes que cuentan con tratamientos especiales, como filtros, capas antirreflejo u otros revestimientos. Ante la duda, la opción más segura es consultar las recomendaciones del fabricante o de la óptica donde fueron adquiridos los anteojos.

Cada cuánto conviene limpiar los anteojos

No existe una única frecuencia que sirva para todas las personas. La limpieza puede realizarse cuando los cristales presenten huellas, polvo, grasa o manchas que dificulten la visión. Además, mantenerlos libres de partículas ayuda a evitar que la suciedad permanezca constantemente sobre la superficie. Para el cuidado diario, también es recomendable guardarlos dentro de un estuche cuando no se utilizan y sujetarlos por las patillas para evitar tocar los cristales con los dedos.