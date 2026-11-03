El truco casero y económico para ahuyentar a los mosquitos este verano 2027.

Con la llegada de las temperaturas más altas, los mosquitos vuelven a convertirse en uno de los problemas habituales a la hora de disfrutar del patio, el jardín o el balcón. Frente a esta situación, en las redes sociales comenzó a circular un truco casero que propone reutilizar un maple de huevo. La idea consiste en transformarlo en una especie de espiral que, al quemarse lentamente, desprende humo y podría ayudar a mantener alejados a estos insectos.

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Además de ser una alternativa económica, la propuesta permite darle una segunda utilidad a un material de cartón prensado que generalmente se descarta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se trata de un método casero cuya efectividad no está comprobada y que no reemplaza el uso de repelentes ni otras medidas de prevención.

El espiral casero con maple de huevo se convirtió en una tendencia económica para repeler insectos.

Cómo preparar un espiral casero con un maple de huevo

Para poner en práctica este truco se necesitan pocos elementos y no hace falta realizar una preparación complicada. El primer paso es conseguir un maple de huevo limpio y completamente seco. Primero se corta el cartón y se separa una parte del maple o se recorta una tira pequeña que pueda utilizarse para formar una espiral. Algunas versiones del truco proponen colocar unas gotas de aceite esencial de citronela o lavanda. Esto no garantiza un efecto repelente.

Luego, hay que colocar el cartón sobre una superficie resistente al calor, como un recipiente de metal o cerámica y prender uno de los extremos y apagar la llama para que el material quede humeando. La intención es que el cartón se consuma lentamente y genere humo, en lugar de mantener una llama encendida. De todos modos, quemar cartón puede producir partículas y sustancias irritantes, por lo que no es una práctica inocua.

Antes de probar esta alternativa, hay algunas cuestiones de seguridad que no deben pasarse por alto. En primer lugar, nunca se debe quemar cartón dentro de la casa ni en ambientes cerrados, ya que el humo puede acumularse y provocar molestias respiratorias. También es importante evitar la cercanía con cortinas, muebles, plantas secas y cualquier otro material inflamable. El recipiente debe permanecer sobre una superficie estable y lejos del alcance de niños y mascotas.

Por otra parte, no hay que dejar el material encendido sin supervisión y es necesario asegurarse de que las brasas estén completamente apagadas antes de desecharlas. Si el humo provoca tos, irritación en los ojos o dificultades para respirar, se debe interrumpir inmediatamente su uso y alejarse del lugar.