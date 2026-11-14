Triple crimen en Varela: detuvieron a uno de los sospechosos por los femicidios

Uno de los acusados por el triple crimen narco de Florencio Varela, fue detenido este sábado en Lima, Perú. Abel Josuel Taya Humpire, ciudadano peruano de 32 años, fue localizado en el distrito de Santa Anita, donde efectivos de la policía de ese país concretaron su captura tras un intercambio de información con la Policía Federal Argentina (PFA) a través de Interpol.

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Según reportó Infobae, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, ordenó la captura de Taya Humpire, en el marco de la investigación por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cometidos en septiembre de 2025 en un domicilio de Villa Vatteone.

El arresto se produjo luego de un trabajo conjunto entre la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA, a través de la Oficina Central Nacional Buenos Aires de Interpol, y sus pares peruanos. Las fuerzas de seguridad argentinas apelaron a la plataforma INSIGHT de Interpol, que les permitió localizarlo en Santa Anita.

Para el juzgado, Taya Humpire habría intervenido junto a otros integrantes de la organización, con roles repartidos, en los hechos ocurridos entre el 19 y el 23 de septiembre de 2025. En una declaración incorporada al expediente, Celeste Magalí González Guerrero, una de las primeras detenida en la causa, lo había identificado como el supuesto custodio de Luis Alan Valverde Rodríguez, alias “Papá”.

Valverde Rodríguez es tio de de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”. El arresto de este último había sido el 12 de octubre. Para la Justicia, es uno de los presuntos jefes de la estructura narco investigada por el triple crimen.

En las últimas horas, "Pequeño J" rompió el silencio desde el penal de Ezeiza. Allí negó ser el hombre que aparece en el video de las torturas a Lara Gutiérrez, de 15 años y aseguró que "está dispuesto a someterse a peritajes" para demostrarlo.

"Yo no soy el del video", afirmó Valverde durante la entrevista exclusiva a Infobae. También rechazó haber participado del homicidio de las tres jóvenes y aseguró: "No estuve en ese homicidio, no supe del plan y no sé de qué me están acusando. Por eso entregué mi teléfono, no lo rompí".