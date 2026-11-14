Habló Pequeño J: qué dijo sobre el triple crimen en Varela tras la filtración del video

Tony Janzen Valverde, conocido como "Pequeño J" e identificado como el autor material e intelectual en la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, rompió el silencio desde el penal de Ezeiza. Allí negó ser el hombre que aparece en el video de las torturas a Lara Gutiérrez, de 15 años y aseguró que "está dispuesto a someterse a peritajes" para demostrarlo.

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"Yo no soy el del video", afirmó Valverde durante la entrevista exclusiva a Infobae. También rechazó haber participado del homicidio de las tres jóvenes y aseguró: "No estuve en ese homicidio, no supe del plan y no sé de qué me están acusando. Por eso entregué mi teléfono, no lo rompí".

La declaración se conoció después de que se filtrara el video incorporado a la investigación judicial donde se observa cómo parte de la banda tortura a la menor de edad. Frente a esa difusión, el acusado insistió en que no es la persona que aparece en las imágenes y manifestó su disposición a que se realicen estudios técnicos para establecer su identidad.

Qué dijo la defensa de "Pequeño J" sobre el video

El abogado de Valverde, Lucas Contreras Alderete, sostuvo que su defendido está dispuesto a someterse a un peritaje antropométrico (un método científico de identificación humana que se basa en la medición y comparación de las dimensiones, proporciones y características físicas del cuerpo) para determinar si existe correspondencia entre sus características físicas y las de la persona que aparece en el material.

La defensa también reclamó que se realicen pericias faciales, scopométricas y de reconocimiento de voz.

Además, el letrado cuestionó la incorporación y difusión del material. Según adelantó, buscará presentarse como querellante en la causa que investigue la filtración y planteará la nulidad de la prueba, al considerar que hubo irregularidades en el traslado del material, un posible exceso en la pesquisa digital y problemas vinculados con la cadena de custodia y la trazabilidad.

En paralelo, Contreras Alderete denunció que Valverde recibió amenazas de muerte dentro del penal de Ezeiza. El propio acusado manifestó que su vida corría peligro y, ante esa situación, se activó un protocolo de seguridad para resguardar su integridad física.

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela

El caso investiga los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, ocurridos en septiembre de 2025 en Florencio Varela. La Justicia busca determinar las responsabilidades de cada uno de los sospechosos y reconstruir el funcionamiento de la organización criminal detrás de los homicidios.

Valverde es uno de los acusados centrales de la causa, aunque las responsabilidades penales deberán ser establecidas por la Justicia. Su defensa sostiene que el material filtrado no demuestra su participación y reclama que se realicen las pericias correspondientes antes de extraer conclusiones.

En las últimas horas también fue detenido en Santa Anita, Lima, Abel Josuel Taya Humpire, otro de los sospechosos buscados por el expediente. El procedimiento se concretó mediante la coordinación entre la Policía Federal Argentina y organismos de Interpol.