Triciclos eléctricos en Buenos Aires: cuándo llegan y cuáles serán los recorridos

A partir de diciembre Buenos Aires tendrá una nueva alternativa de transporte público para recorrer algunos de sus principales atractivos turísticos. Se trata de una prueba piloto de triciclos eléctricos con conductor, pensados exclusivamente para turistas y con recorridos previamente establecidos.

El nuevo servicio comenzará a funcionar el 1° de diciembre del 2026 y tendrá una duración prevista de dos años. Durante esta primera etapa habrá hasta 40 unidades disponibles, que podrán circular por calles, ciclovías y bicisendas habilitadas.

A diferencia de Ecobici, los triciclos no podrán alquilarse para viajes particulares ni estarán disponibles para circular libremente por la ciudad. Cada vehículo tendrá un conductor capacitado, que será responsable de realizar el recorrido en cada circuito.

Cuatro recorridos para conocer la Ciudad

Los triciclos estarán destinados a cuatro zonas turísticas: Microcentro, San Telmo, Puerto Madero y Palermo.

El primer circuito conectará Plaza San Martín con Plaza de Mayo y atravesará distintas calles del Microcentro, entre ellas Maipú, Reconquista, San Martín y 25 de Mayo. El recorrido también utilizará un tramo habilitado de la avenida Corrientes.

conectará Plaza San Martín con Plaza de Mayo y atravesará distintas calles del Microcentro, entre ellas Maipú, Reconquista, San Martín y 25 de Mayo. El recorrido también utilizará un tramo habilitado de la avenida Corrientes. El segundo unirá Plaza de Mayo con San Telmo, con un trayecto que pasará por Balcarce, Perú, Bolívar, Defensa y Humberto I. Uno de sus principales puntos de interés será Plaza Dorrego, uno de los lugares más emblemáticos del barrio.

La propuesta también tendrá una opción nocturna en Puerto Madero. El tercer circuito conectará diferentes sectores del barrio mediante las calles Alicia Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Calabria y Lola Mora.

circuito conectará diferentes sectores del barrio mediante las calles Alicia Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Calabria y Lola Mora. El cuarto recorrido estará dedicado a los Bosques de Palermo. Partirá desde la zona de Casares y Castex y continuará por sectores cercanos a las avenidas Del Libertador, Figueroa Alcorta y Sarmiento. También bordeará los lagos y pasará cerca del Planetario Galileo Galilei.

Cómo funcionarán los triciclos eléctricos

Los vehículos utilizarán un sistema de pedaleo asistido por un motor eléctrico. Así, el mecanismo complementará el esfuerzo necesario para movilizar la unidad y transportar a los pasajeros.

El objetivo es ofrecer una forma diferente de conocer la ciudad, combinando desplazamiento con un servicio guiado y circuitos pensados específicamente para el turismo. Los triciclos podrán utilizar las vías habilitadas para bicicletas, aunque tendrán una restricción importante ya que no podrán ingresar a los carriles exclusivos del Metrobús.

La prueba piloto se extenderá durante dos años y permitirá evaluar el funcionamiento del sistema, su aceptación entre los turistas y su integración con las distintas alternativas de movilidad que ya existen en la ciudad.