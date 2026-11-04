Las tres familias de perfumes que son tendencia esta temporada

Con la llegada de la primavera y el clima templado, las tendencias en perfumería experimentan una transformación profunda. Lejos de las fórmulas empalagosas o densas de antaño, las casas de fragancias apuestan por una nueva generación de aromas equilibrados, elegantes y con alta carga emocional.

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La búsqueda de bienestar y la necesidad de conectar con aromas reconfortantes posicionan a las familias gourmand, amaderadas y lácteas en la cima de los lanzamientos más codiciados. Esta temporada, las notas olfativas se fusionan de manera sutil con la piel, creando combinaciones etéreas que invitan a renovar la identidad aromática de todos los días.

Las tres familias de perfumes para la temporada de primavera

1. Neo-Gourmand: el dulzor sofisticado que no empalaga

La corriente neo-gourmand reinventa las notas golosas tradicionales. Si bien los acordes azucarados dominaron épocas anteriores, las versiones actuales destacan por su ligereza y textura cremosa, ideales para llevar durante las jornadas primaverales sin abrumar.

Vainilla moderna: Se presenta aireada, fresca y combinada con matices de maderas blancas o pinceladas especiadas.

Notas de frutos secos: El pistacho y la avellana aportan un matiz tostado, ligeramente salado y de alta distinción.

Granos y notas de infusión: El arroz, el café y los matices de té equilibran la dulzura, agregando contraste y sofisticación.

2. Acordes lácteos y cremosos: el confort en formato "segunda piel"

Una de las incorporaciones más vanguardistas de la temporada es la de los tonos lácteos. Inspirados en la tendencia de aromas tipo "segunda piel", estos componentes evocan la calidez de la piel limpia, hidratada y bien cuidada.

Esta familia utiliza acordes de leche de almendras, crema de sándalo y notas afelpadas de almizcle blanco. Al aplicarse, no generan una estela pesada, sino una aura suave que envuelve a quien la lleva con una sensación duradera de calma y pulcritud.

Los perfumes se inclinan hacia experiencias sensoriales donde los ingredientes adquieren nuevas dimensiones.

3. Maderas suaves: elegancia y versatilidad para la primavera

Las notas amaderadas dejan de ser exclusivas de las épocas frías para adaptarse al aire libre y a los días luminosos. El sándalo cremoso, el cedro aéreo y el musgo sutil se entrelazan con toques florales o cítricos para mantener la frescura.

Estas composiciones brindan una base sólida, firme y duradera en la piel, permitiendo que la fragancia evolucione a lo largo de las horas sin perder ligereza. La clave de este tipo de perfumes reside en su capacidad para ofrecer textura y carácter, combinándose a la perfección tanto para el uso diario en la oficina como para salidas al atardecer.