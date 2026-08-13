Ideal para mujeres +60: los perfumes más recomendados por los expertos

Con el paso de los años, los gustos cambian y los perfumes ideales también. Una experta recomendó cinco fragancias ideales para llevar después de los 60 años; se trata de opciones que combinan sofisticación y frescura, pero que además logran durar con el paso de las horas.
Estos son 5 perfumes claves, según una experta
Si bien la edad no determina qué perfume se puede usar, hay fragancias que suelen asociarse con una idea más juvenil o más madura. La creadora de contenido de belleza estadounidense Rita María Griffin reveló cuáles son sus fragancias preferidas:
- Love in White de Creed: según explicó la especialista, cuenta con notas de salida de ralladura de naranja. Las notas de corazón son iris, narcisos, magnolia, rosa búlgara y haba tonka, mientras que las notas de fondo son vainilla, ámbar gris y sándalo de Mysore. "Este perfume es absolutamente hermoso: un floral fresco, perfecto para el día", apuntó Griffin.
- Parfums de Marly Delina: las notas de salida son ruibarbo, lichi y esencia de bergamota. En su corazón contiene rosa turca, peonía y vainilla, al tiempo que las notas de fondo son madera de cachemira, almizcle y vetiver. Esta fragancia tiene un hermoso aroma a rosa polvorienta.
- Chanel Chance Eau Tendre: cuenta con notas de pomelo, jazmín y almizcle blanco. Se trata de una opción fresca y frutal; también es un aroma ideal para utilizar de día.
- Givenchy L'Interdit: cuenta con notas de salida de azahar. En el corazón se siente el aroma a jazmín y nardo, mientras que las notas de fondo son vetiver y pachulí. Esta fragancia es definitivamente un floral amaderado, perfecto para una cita de noche.
- Baccarat Rouge 540: las notas son jazmín grandiflorum, jazmín egipcio, azafrán, almendra amarga marroquí, madera de cedro, acorde amaderado almizclado (ambroxan) y ámbar gris. "Esta es mi fragancia predilecta para citas de noche; me hace sentir muy sofisticada cuando la uso", aseguró la influencer.
Consejos para elegir el mejor perfume
Entre las principales recomendaciones antes de elegir un perfume se recomienda:
- Probá el perfume en tu piel: las fragancias cambian con el pH de cada persona, por eso es clave aplicarlo en tu muñeca y esperar unos minutos para sentir la evolución y cómo te queda.
- Considerá para qué lo vas a usar: una fragancia fresca y liviana es mejor para usar a diario, mientras que las más intensas se recomiendan para la noche o eventos especiales.
- Elegí el que vaya mejor con tu personalidad: siempre es clave que sea una fragancia que te guste y que te haga sentir cómoda.