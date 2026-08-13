Ideal para mujeres +60: los perfumes más recomendados por los expertos

Con el paso de los años, los gustos cambian y los perfumes ideales también. Una experta recomendó cinco fragancias ideales para llevar después de los 60 años; se trata de opciones que combinan sofisticación y frescura, pero que además logran durar con el paso de las horas.

Estos son 5 perfumes claves, según una experta

Si bien la edad no determina qué perfume se puede usar, hay fragancias que suelen asociarse con una idea más juvenil o más madura. La creadora de contenido de belleza estadounidense Rita María Griffin reveló cuáles son sus fragancias preferidas:

Love in White de Creed: según explicó la especialista, cuenta con notas de salida de ralladura de naranja . Las notas de corazón son iris, narcisos, magnolia, rosa búlgara y haba tonka, mientras que las notas de fondo son vainilla, ámbar gris y sándalo de Mysore. "Este perfume es absolutamente hermoso: un floral fresco, perfecto para el día", apuntó Griffin.

según explicó la especialista, cuenta con Parfums de Marly Delina: las notas de salida son ruibarbo, lichi y esencia de bergamota. En su corazón contiene rosa turca, peonía y vainilla, al tiempo que las notas de fondo son madera de cachemira, almizcle y vetiver. Esta fragancia tiene un hermoso aroma a rosa polvorienta .

las En su corazón contiene rosa turca, peonía y vainilla, al tiempo que las notas de fondo son madera de cachemira, almizcle y vetiver. Esta fragancia . Chanel Chance Eau Tendre: cuenta con notas de pomelo, jazmín y almizcle blanco . Se trata de una opción fresca y frutal; también es un aroma ideal para utilizar de día.

cuenta con . Se trata de una opción fresca y frutal; también es un aroma ideal para utilizar de día. Givenchy L'Interdit: cuenta con notas de salida de azahar. En el corazón se siente el aroma a jazmín y nardo, mientras que las notas de fondo son vetiver y pachulí. Esta fragancia es definitivamente un floral amaderado, perfecto para una cita de noche.

cuenta con En el corazón se siente el aroma a jazmín y nardo, mientras que las notas de fondo son vetiver y pachulí. Esta fragancia es definitivamente un floral amaderado, perfecto para una cita de noche. Baccarat Rouge 540: las notas son jazmín grandiflorum, jazmín egipcio, azafrán, almendra amarga marroquí, madera de cedro, acorde amaderado almizclado (ambroxan) y ámbar gris. "Esta es mi fragancia predilecta para citas de noche; me hace sentir muy sofisticada cuando la uso", aseguró la influencer.

Consejos para elegir el mejor perfume

Entre las principales recomendaciones antes de elegir un perfume se recomienda: