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Ideal para mujeres +60: los perfumes más recomendados por los expertos

Hay ciertas fragancias que logran combinar la sofisticación y elegancia, ideal para diferentes momentos del día. Cuáles deberías elegir.

13 de agosto, 2026 | 19.59
mujer poniéndose perfume.

Con el paso de los años, los gustos cambian y los perfumes ideales también. Una experta recomendó cinco fragancias ideales para llevar después de los 60 años; se trata de opciones que combinan sofisticación y frescura, pero que además logran durar con el paso de las horas. 

Estos son 5 perfumes claves, según una experta

Si bien la edad no determina qué perfume se puede usar, hay fragancias que suelen asociarse con una idea más juvenil o más madura. La creadora de contenido de belleza estadounidense Rita María Griffin reveló cuáles son sus fragancias preferidas: 

  • Love in White de Creed: según explicó la especialista, cuenta con notas de salida de ralladura de naranja. Las notas de corazón son iris, narcisos, magnolia, rosa búlgara y haba tonka, mientras que las notas de fondo son vainilla, ámbar gris y sándalo de Mysore. "Este perfume es absolutamente hermoso: un floral fresco, perfecto para el día", apuntó Griffin.
  • Parfums de Marly Delina: las notas de salida son ruibarbo, lichi y esencia de bergamota. En su corazón contiene rosa turca, peonía y vainilla, al tiempo que las notas de fondo son madera de cachemira, almizcle y vetiver. Esta fragancia tiene un hermoso aroma a rosa polvorienta
  • Chanel Chance Eau Tendre: cuenta con notas de pomelo, jazmín y almizcle blanco. Se trata de una opción fresca y frutal; también es un aroma ideal para utilizar de día.
  • Givenchy L'Interdit: cuenta con notas de salida de azahar. En el corazón se siente el aroma a jazmín y nardo, mientras que las notas de fondo son vetiver y pachulí. Esta fragancia es definitivamente un floral amaderado, perfecto para una cita de noche.
  • Baccarat Rouge 540: las notas son jazmín grandiflorum, jazmín egipcio, azafrán, almendra amarga marroquí, madera de cedro, acorde amaderado almizclado (ambroxan) y ámbar gris. "Esta es mi fragancia predilecta para citas de noche; me hace sentir muy sofisticada cuando la uso", aseguró la influencer.

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Consejos para elegir el mejor perfume

Entre las principales recomendaciones antes de elegir un perfume se recomienda: 

  • Probá el perfume en tu piel: las fragancias cambian con el pH de cada persona, por eso es clave aplicarlo en tu muñeca y esperar unos minutos para sentir la evolución y cómo te queda.
  • Considerá para qué lo vas a usar: una fragancia fresca y liviana es mejor para usar a diario, mientras que las más intensas se recomiendan para la noche o eventos especiales.
  • Elegí el que vaya mejor con tu personalidad: siempre es clave que sea una fragancia que te guste y que te haga sentir cómoda.

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