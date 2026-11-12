Trenes: avanzan las obras de renovación de las vías de una de las líneas del AMBA

Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) avanza con nuevas contrataciones para renovar la infraestructura ferroviaria de la línea San Martín, que incluyen la provisión de equipos destinados a mejorar el estado de las vías.

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La empresa estatal realizó la apertura de sobres de una licitación para adquirir 23 aparatos de vía, componentes que permiten a las formaciones cambiar de una vía a otra y que serán utilizados en distintos sectores del recorrido.

Cuatro compañías internacionales presentaron ofertas para quedarse con el contrato. El proceso continuará con el análisis de las propuestas y la evaluación de cuáles cumplen con los requisitos establecidos en los pliegos, según informó el portal EnElSubte.com

¿Dónde se realizarán los trabajos y qué otras obras están previstas en la línea San Martín?

Las intervenciones previstas para estos equipos se ubican cerca de las estaciones El Palomar, Hurlingham, Muñiz, José C. Paz y Pilar. La compra contempla componentes de trocha ancha y sus respectivos repuestos, además de tareas de relevamiento en el terreno y diseño de las piezas.

Las empresas que compiten son dos españolas, Amurrio Ferrocarril y Equipos y Voestalpine Railway Systems JEZ, y dos chinas, China Railway Shanhaiguan Bridge Group y China Railway Baoji Bridge Group. La adquisición se dividió en dos renglones: uno incluye 12 equipos y el otro, los 11 restantes.

El plazo previsto para completar el suministro es de 365 días corridos, contados desde el pago del anticipo. Una vez que ADIF termine de analizar las ofertas, avanzará con la apertura del segundo sobre de aquellas que sean consideradas admisibles.

La compra se suma a otros proyectos destinados a mejorar la infraestructura del San Martín. Entre ellos se encuentra la renovación de unos 60 kilómetros de vías entre Caseros y Pilar, que incluye el recambio de componentes ferroviarios, la intervención de pasos a nivel y tareas en puentes y otras estructuras.

Ese proyecto se dividió en dos sectores: uno entre Caseros y José C. Paz y otro entre Bella Vista y Pilar. Para ejecutar las obras se prevé utilizar durmientes de hormigón y rieles largos soldados, con un plazo de 730 días desde la firma del contrato.

A su vez, ADIF tiene en trámite otras licitaciones para adquirir más de 28.000 durmientes sintéticos, renovar el señalamiento y las telecomunicaciones entre Retiro y Palermo e intervenir la infraestructura de la terminal de Retiro. También está prevista la reparación del puente sobre el río Reconquista y la adecuación de pasos a nivel entre Pilar y Doctor Cabred.