La peor noticia: qué pasará con Trenes Argentinos Cargas en medio de la crisis de Javier Milei

Cómo será la privatización de Trenes Argentinos Cargas impulsada por Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei dio el primer paso concreto hacia la privatización del sistema ferroviario de cargas, iniciando el proceso de concesión de Trenes Argentinos Cargas (TAC/BCyL). La medida quedó oficializada este lunes con la publicación del decreto 67/2025 en el Boletín Oficial. Firmado por el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el decreto establece el “procedimiento para la privatización total” de la empresa estatal, que actualmente gestiona los servicios de carga en las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Según lo dispuesto en el texto oficial, la privatización se realizará a través de la “desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio”, lo que implica dividir los activos en distintos bloques para su concesión. Así, se licitarán las vías, el material rodante y los talleres de manera separada.

Uno de los puntos centrales del decreto es la concesión de las vías de las líneas mencionadas, junto con sus inmuebles aledaños, a operadores privados mediante licitaciones nacionales e internacionales. En paralelo, los talleres serán concesionados por separado, lo que podría derivar en que su gestión quede en manos de empresas distintas a las que operen los trenes de carga.

Bajo este esquema, el Estado mantendría la propiedad de las vías y de los inmuebles vinculados a la operación, salvo aquellos que ya se encuentran en la lista de activos a ser subastados, la cual fue publicada a fines del año pasado e incluye varios talleres en funcionamiento.

Javier Milei firmó el decreto para la privatización de los servicios de carga en las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Este enfoque supone un cambio significativo respecto a las concesiones ferroviarias de los años 90, cuando el Estado mantenía la propiedad del material rodante. De este modo, la privatización no solo busca transferir la operación de los servicios de carga al sector privado, sino también limitar la capacidad del Estado para recuperar la administración del sistema ferroviario en caso de incumplimientos o abandono por parte de los concesionarios, un problema que ya se presentó en el pasado.

No obstante, el decreto contempla la posibilidad de que parte del material rodante no sea vendido, sino incorporado en los contratos de concesión de vías, lo que recuerda el modelo de las privatizaciones de la década del 90. Según trascendió, esta alternativa responde a la imposibilidad de vender ciertos vagones y locomotoras adquiridos a China, que aún no fueron completamente pagos. Una vez completados estos procesos, se avanzará en la disolución de la empresa estatal.

Cómo será la privatización del Belgrano Cargas

El Decreto 67/2025 establece las siguientes acciones para avanzar en el procedimiento de privatización del Belgrano Cargas: