Tren Sarmiento: suman una nueva parada en el servicio diferencial, ¿cómo sacar los boletos?

Trenes Argentinos incorporará desde octubre una nueva parada en la estación Merlo para el servicio diferencial de la línea Sarmiento que conecta la terminal porteña de Once con Haedo y Moreno.

{{{htmlAmp}}}

La modificación permitirá que la formación que ya presta este servicio sume a la localidad de la zona oeste a su recorrido habitual. Como parte del anexo, también se modificará el horario de salida desde Moreno durante la mañana.

La prestación comenzó a funcionar el 17 de junio y, desde el 20 de agosto, pasó a operar de lunes a viernes tras incorporar frecuencias los martes y jueves.

El diferencial forma parte del tren de larga distancia que une Once con Bragado y utiliza un coche de primera clase con aire acondicionado, baños, asientos reclinables y servicio de kiosco a bordo.

¿Cómo funcionará el servicio diferencial del Tren Sarmiento entre Once y Merlo?

A partir del 1° de octubre, el tren saldrá desde Once a las 18:35 y tendrá parada en Haedo a las 19:21, mientras que el arribo a Merlo se incorporará antes de continuar hasta Moreno. En sentido contrario, la formación partirá desde Moreno a las 6:39, diez minutos después del horario que tenía previsto hasta ahora, para detenerse en Merlo y Haedo antes de llegar a Ciudad de Buenos Aires.

El servicio mantendrá su funcionamiento de lunes a viernes y se diferencia del ramal eléctrico convencional por contar con asientos numerados y comodidades propias de la formación de larga distancia. Los pasajeros deben adquirir el pasaje con anticipación y no pueden comprarlo a bordo.

La tarifa para el recorrido diferencial de octubre ascenderá a $ 2600 por tramo. Ese valor corresponde tanto al trayecto entre Once y Haedo como al recorrido completo hasta Moreno, de acuerdo con el esquema vigente.

¿Cómo sacar los boletos para viajar en el servicio diferencial del Tren Sarmiento entre Once y Merlo?

Los usuarios que quieran viajar en el servicio diferencial del Tren Sarmiento entre Once y Merlo deberán adquirir sus boletos de manera anticipada en el sitio web oficial webventas.sofse.gob.ar.