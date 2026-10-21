Tren Roca: cómo funcionará el cronograma nocturno del ramal La Plata-Constitución

Trenes Argentinos sumará servicios nocturnos especiales en el ramal La Plata-Constitución de la línea Roca para facilitar el traslado de los fanáticos que asistirán a los recitales de BTS en Argentina.

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El operativo estará vigente el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, fechas en las que la banda surcoreana se presentará en el Estadio Único de La Plata.

El esquema contempla unidades adicionales en ambos sentidos, con partidas desde las estaciones terminales de La Plata y Plaza Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires.

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El cronograma oficial de Trenes Argentinos establece dos salidas adicionales desde Plaza Constitución hacia La Plata el miércoles 21 y el viernes 23 de octubre, a las 21.51 y a las 23. El sábado 24, los servicios partirán a las 21.55 y a las 23.

En sentido contrario, quienes necesiten regresar desde la capital bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires tendrán tres opciones nocturnas durante las tres fechas: los trenes saldrán de La Plata a las 23.30, a la medianoche y a las 00.30.

Por su parte, las líneas de colectivos 129 y 195 mantendrán sus servicios nocturnos habituales y sumarán unidades adicionales de manera excepcional.

Quienes opten por viajar en micro por autopista podrán utilizar los ramales D, E y F de la primera. Según el recorrido, los pasajeros podrán abordar en Once, Retiro, el Metrobús, Plaza Constitución, San Telmo y Puerto Madero.

Los ramales A, B y C de la misma empresa circulan por Camino Centenario. Entre los puntos de partida se encuentran Bartolomé Mitre, en el tramo comprendido entre Ecuador y Pueyrredón, Plaza Canadá y la estación Marcelo T. de Alvear del Metrobús.

Metropol también dispondrá de micros adicionales que saldrán de las calles 13 y 32, a 12 cuadras del estadio. Estos servicios no partirán desde la Terminal de Ómnibus de La Plata.

Por último, Misión Buenos Aires confirmó que reforzará sus servicios durante los recitales. La empresa prevé sumar más unidades si la cantidad de pasajeros supera la demanda esperada.