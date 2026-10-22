Tren Roca: demoras en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley por un accidente

Los servicios de los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley de la línea Roca registran demoras debido a una colisión con una persona ocurrida en el paso a nivel Eva Perón, en el partido bonaerense de Lanús.

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Como consecuencia del incidente, los trenes circulan con inconvenientes, lo que puede generar demoras en los viajes de los pasajeros que utilizan estos servicios ferroviarios. Se recomienda a los usuarios prever posibles retrasos y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de la línea.

Nota en desarrollo.