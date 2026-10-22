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Tren Roca: demoras en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley por un accidente

Los servicios presentan demoras tras una colisión con una persona en el paso a nivel Eva Perón, en Lanús.

22 de octubre, 2026 | 09.55
Tren Roca: demoras en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley por un accidente

Los servicios de los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley de la línea Roca registran demoras debido a una colisión con una persona ocurrida en el paso a nivel Eva Perón, en el partido bonaerense de Lanús.

Como consecuencia del incidente, los trenes circulan con inconvenientes, lo que puede generar demoras en los viajes de los pasajeros que utilizan estos servicios ferroviarios. Se recomienda a los usuarios prever posibles retrasos y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de la línea.

Nota en desarrollo. 

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