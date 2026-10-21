Tren Roca: protesta en Constitución por el despido de un candidato a delegado

Trabajadores de seguridad privada nucleados en la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) realizarán este miércoles una protesta en la estación Constitución, cabecera del tren Roca, contra MCM Security por el despido de un vigilador que iba a ser candidato a delegado. La medida empieza a las 10.30 y, según el gremio, será pacífica y no interrumpirá el servicio de trenes.

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Protesta en Constitución: horario y qué pasa con los trenes

La concentración será en el hall central de la estación Constitución y durará alrededor de una hora. "A las 10.30 de la mañana vamos a empezar la protesta, que será pacífica, con los trabajadores", explicó Alejandro Ramírez, delegado de la UPSRA, en diálogo con El Destape.

El gremio aseguró que la circulación del Roca no se verá afectada. "Vamos a llevar los bombos y nos manifestaremos de forma pacífica durante una hora en el hall central, sin interrumpir los trenes ni generar ningún problema para los pasajeros", afirmó Ramírez.

El reclamo: lo echaron cuando iba a ser delegado

El conflicto se desató por la salida de un trabajador con once años de antigüedad en la empresa. "Vamos a manifestar el repudio porque nos sacaron a un trabajador que iba a ser candidato a delegado", señaló el dirigente.

Según su relato, el despido llegó en plena tarea gremial. "El despedido estaba afiliando compañeros, convenciéndolos de que se sumen al gremio, y lo echaron", contó.

"Un ataque contra la libertad sindical"

El sindicato presentó una nota ante la Policía para informar la medida. "En la nota que le dejamos a la policía argumentamos que es un ataque contra la libertad sindical y una forma de amedrentamiento", sostuvo Ramírez.

Los trabajadores denuncian además que MCM Security no abrió un canal de diálogo con el gremio antes de la protesta.

Trabajo en negro y salarios por debajo del convenio

El reclamo excede el caso puntual. En la convocatoria, los vigiladores también apuntaron contra el mal pago y el trabajo no registrado: "No vamos a permitir el trabajo en negro y el mal pago del 507/07".

Se refieren al Convenio Colectivo de Trabajo 507/07, que firmaron la UPSRA y las cámaras empresarias del sector y que rige la actividad de vigiladores y personal de seguridad privada. Los trabajadores sostienen que la empresa no respeta las escalas salariales que fija ese acuerdo.

Según el gremio, el problema alcanza también a personal que la firma asigna a los estadios de Boca Juniors, San Lorenzo y Huracán, y a boliches bailables de la Costanera porteña.

Un antecedente en el Roca

No es la primera vez que la seguridad tercerizada del Roca protesta en Constitución. En agosto de 2023, personal de seguridad privada del ferrocarril cortó las vías en reclamo por sus salarios, y la protesta terminó con represión de la Policía de la Ciudad. Entre las empresas cuestionadas entonces ya figuraba MCM Security.

Qué tienen que saber los pasajeros