El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Néstor Segovia, informó esta tarde a partir de cuándo se reanudará el servicio de subte en todas las líneas, tras la liberación de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, detenidos esta mañana tras la apertura de molinetes en la línea B. De hecho, esta es la única que sigue sin funcionar. Tanto la A, C, D, E H y el premetro normalizaron sus servicios.

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La detención de ambos derivó en un paro de subte en todas las líneas y el premetro, que se prolongó hasta entrada la tarde. Tras ser liberado, Dellecarbonara dialogó con la prensa y apuntó contra la empresa concesionaria del servicio. "No se puede reclamar, no se puede protestar y tampoco salir a la plaza", cuestionó.

Al ser consultado por el levantamiento del paro, el metrodelegado indicó que aún "hay trabajadores presos por la represión que se dio en la estación Juan Manuel de Rosas que fueron reclamar por la liberación de los compañeros detenidos" con anterioridad. Sin embargo, Segovia indicó que levantaran el paro cuando lleguen a las cabeceras los trabajadores recientemente liberados.

Todas las líneas de subte que ya funcionan

Según informó Subterráneos de Buenos Aires, las líneas que normalizaron su servicio son la D, H, E y la C; y el Premetro. Aún resta reestablecer su servicio la B, donde inició el conflicto cuando los dos trabajadores fueron detenidos por la Policía de la Ciudad en la estación Juan Manuel de Rosas, según explicó el gremio.

La medida inicial fue una liberación de molinetes en reclamo a una "sanción abusiva aplicada a un compañero y ante la falta de diálogo con la empresa", una medida pacífica que derivó en "la arbitraria aprehensión policial", denunciaron los trabajadores.

"No puede ser que un trabajador que reclame por su salud, por sus condiciones de trabajo y por el servicio que no da la empresa" sea perseguido, denunció Dellecarbonara. "Nos quieren meter presos y nos quieren hacer causas", sostuvo.