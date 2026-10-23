Tren Mitre con servicios reducidos: cómo funcionarán los ramales este fin de semana

Trenes Argentinos informó que el servicio de la línea Mitre presentará interrupciones y recorridos limitados durante este fin de semana por trabajos de renovación y mantenimiento de vías. El esquema especial afectará los viajes del sábado 24 y el domingo 25 de octubre, tanto en el ramal que une la Ciudad de Buenos Aires con Tigre como en los servicios que conectan Retiro con José León Suárez y Bartolomé Mitre.

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"Por obras, el sábado 24/10 y domingo 25/10, los trenes de los ramales J. L. Suárez, Bmé. Mitre y Tigre circularán con modificaciones", señaló la compañía a través de sus redes sociales.

¿Cómo funcionará cada ramal del tren Mitre?

El ramal Tigre de la línea Mitre no prestará servicio durante las dos jornadas debido a las obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre. Los trabajos incluyen intervenciones en distintos sectores de la traza para avanzar con la renovación de la infraestructura ferroviaria.

Por su parte, los trenes de José León Suárez circularán entre las estaciones Belgrano R y José León Suárez, sin llegar a Retiro. La misma modalidad se aplicará al ramal Bartolomé Mitre, cuyos servicios quedarán limitados al trayecto entre Belgrano R y la terminal bonaerense.

Para quienes deban completar sus viajes hacia la zona de Retiro o trasladarse por los sectores afectados, Trenes Argentinos publicó una guía con alternativas de transporte que incluye combinaciones con colectivos y otros servicios ferroviarios.

Además, los pasajeros de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre pueden revisar los horarios especiales correspondientes al viernes 23 en el cronograma oficial, ya que también habrá modificaciones en las últimas salidas de esa jornada.

¿A qué hora sale el último tren de la línea Mitre hoy viernes 23?

Ramal Bartolomé Mitre - José León Suárez

Retiro - J. L. Suárez : 21:49

Belgrano R - Suárez: 23:30

J. L. Suárez - Retiro: 20:40

J. L. Suárez - Belgrano R: 22:46

Retiro - Bmé. Mitre: 20:49

Bmé. Mitre - Retiro: 21:02

Bmé. Mitre - Belgrano R: 21:38

Ramal Tigre

Retiro - Tigre: 20:23

Retiro - Victoria: 21:08

Tigre - Retiro: 19:53

¿Cuáles son las alternativas de viaje?

Ramal Retiro - Tigre

Ramal Retiro - Suárez

Ramal Retiro - Mitre