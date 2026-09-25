Trenes Argentinos pondrá en marcha este fin de semana una nueva suspensión total del ramal Tigre de la línea Mitre. La interrupción, que también alcanzará de manera intermitente a los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mirtre, se efectivizará el sábado 26 y domingo 27 como parte de los trabajos de renovación de infraestructura en las vías, afectando a pasajeros que utilizan el servicio que une Retiro con la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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"Por obras, el sábado 26/9 y domingo 27/9 (inclusive), los trenes de los ramales J. L. Suárez, Bmé. Mitre y Tigre no saldrán ni llegarán a Retiro", informó la empresa en un comunicado oficial.

¿Cómo funcionará el ramal Tigre de la línea Mitre?

El ramal Tigre no tendrá servicios durante el sábado 26 ni el domingo 27 de septiembre, por lo que no habrá trenes entre Retiro y Tigre ni en sentido inverso durante ambas jornadas. La interrupción fue programada para permitir trabajos que requieren más tiempo que las ventanas nocturnas habituales, según precisaron desde la compañía.

Las tareas se concentrarán en dos puntos de la traza: en las inmediaciones de San Isidro se intervendrá un aparato de vía ubicado entre Sáenz Peña y Alem, mientras que en Olivos se trabajará sobre otro mecanismo situado entre Villate y Corrientes. Estos dispositivos permiten que las formaciones cambien de vía y forman parte de la infraestructura ferroviaria que está siendo renovada.

De acuerdo con el cronograma publicado por Trenes Argentinos, el servicio habitual del ramal contempla para este viernes una última salida desde Retiro a las 20:23, mientras que en sentido Tigre-Retiro la última formación partirá a las 19:53.

Ramal Tigre sin servicio: ¿Cuáles son las alternativas de viaje?

Para quienes necesiten desplazarse por el corredor norte del AMBA durante el fin de semana, Trenes Argentinos difundió un esquema de alternativas de viaje en colectivo y subte. Entre las opciones figuran combinaciones con las líneas 59, 60, 130, 152, 168, 203, 343 y 365, además de conexiones con las líneas C, D y E, dependiendo de la estación de origen y destino.

La renovación forma parte de las obras previstas para mejorar la infraestructura del ramal Tigre. Trenes Argentinos informó que el recambio de vías avanzó sobre más de 35 kilómetros, al tiempo que activó una nueva etapa destinada a reemplazar los aparatos de vía, con intervenciones sobre distintos sectores de la traza.