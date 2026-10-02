Por qué el Tren Belgrano Sur recortará su servicio durante 12 días: a qué ramal afectará

El transporte público tendrá una modificación en el servicio durante octubre. Trenes Argentinos informó que, entre el lunes 5 y el viernes 16 de octubre inclusive, el ramal González Catán-Lozano del Tren Belgrano Sur circulará de manera limitada entre las estaciones González Catán y 20 de Junio.

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La interrupción del servicio entre estaciones tiene que ver con una serie de obras y trabajos de acondicionamiento del tendido de vías que se está llevando adelante en 20 de Junio y Marcos Paz. Según explicaron desde Trenes Argentinos, en esas estaciones hay un desgaste significativo de los rieles, por lo que resulta necesario realizar mejoras para la seguridad operacional y la confiabilidad del servicio.

Las obras se desarrollarán en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional e incluirán el desarme de los tramos existentes, el rebaje del plano de formación para establecer una nueva cota, la renovación y colocación de nuevos tramos de vía y el tendido de piedra balasto.

Las tareas podrían suspenderse en caso de condiciones climáticas desfavorables, por eso se recomienda que los pasajeros consulten antes de viajar las modificaciones en el transporte, en el sitio oficial de Trenes Argentinos o la aplicación.

Las obras en el Tren Belgrano Sur

Los trabajos apuntan a mejorar los tramos del recorrido que presentan mayor deterioro. La renovación de los rieles permitirá recuperar las condiciones necesarias para la circulación y sostener los niveles de seguridad y de calidad de la prestación del servicio.

Durante los 12 días previstos, quienes habitualmente utilizan este ramal deberán contemplar que no habrá circulación ferroviaria entre las estaciones 20 de Junio y Lozano, y chequear continuamente la web de Trenes Argentinos por cambios que podrían darse de acuerdo a las condiciones climáticas.

La fecha de finalización de las tareas de mejora está prevista para el viernes 16 de octubre, aunque también puede modificarse si las condiciones meteorológicas impiden el avance estipulado.

Colectivos, subtes y peajes: cuánto cuesta viajar en octubre

Desde el 1° de octubre rigen nuevos valores para colectivos, subtes y peajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En las 27 líneas de colectivos bajo jurisdicción de CABA, el boleto con SUBE registrada parte de $920,48 para recorridos de hasta 3 kilómetros. Para distancias de 3 a 6 kilómetros cuesta $1.022,81; de 6 a 12 kilómetros, $1.101,59; y de 12 a 27 kilómetros, $1.180,44.

El subte porteño, en tanto, pasó de $1.753 a $1.817. Se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes y las franquicias para jubilados, estudiantes, docentes y beneficiarios de la Tarifa Social.

En la Provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de los colectivos provinciales quedó en $1.206,39, mientras que los recorridos más largos, de 12 a 27 kilómetros, cuestan $1.809,58. Las líneas bajo jurisdicción nacional mantienen por ahora el mínimo de $742,81.

También aumentaron los peajes: en horario pico, pasar por las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo cuesta $6.785,16, y en la Illia el valor asciende a $2.820,85.