El servicio se interrumpirá el próximo lunes 26 de enero.

El Municipio de Vicente López confirmó la eliminación de la línea de colectivos Transporte del Bicentenario que funcionaba en el distrito desde 2011.

De carácter público, gratuito y con perspectiva de género, dejará de prestar servicio a partir del lunes 26 de enero. Las 30 choferes que aún conforman el plantel serán trasladadas a otras áreas de la Comuna, aunque no se definieron cuáles.

¿Qué pasó con la línea de colectivos Transporte del Bicentenario de Vicente López?

Creada hace 15 años, bajo la gestión de Jorge Macri, la decisión del cierre de Transporte del Bicentenario fue fundamentada en el bajo nivel de utilización del servicio y su alto costo operativo.

En la actualidad, la flota está integrada por 28 a 30 mujeres que conducen las unidades que prestarán servicios hasta el lunes por Munro, Carapachay, Villa Martelli, Villa Adelina, Florida Oeste y la costa, reemplazando el trayecto de la exlínea 792. Disponen de una frecuencia de 30 minutos los días hábiles y de 40 minutos los fines de semana y feriados.

"El Bicentenario es utilizado por menos de 600 pasajeros, de los cuales la mayoría no son vecinos de Vicente López y y su gasto anual es superior a los 2.300 millones de pesos en mantenimiento y operación", detalló el municipio a través de un comunicado. Además, se mencionó que "la eficiente administración de los recursos públicos es uno de los pilares que hacen a Vicente López el mejor municipio para vivir".

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López (STMVL) solicitó en una nota formal que se garantice la continuidad laboral de todo el personal afectado "sin variación en sus remuneraciones mensuales y habituales". Mismo petitorio impulsaron la Movida Ambiental, jubilados de la Quinta de Olivos, el Partido Socialista, quienes convocaron a través de redes sociales a una movilización que tuvo lugar el lunes frente al Palacio Municipal.