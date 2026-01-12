La estación está cerrada desde el 11 de agosto.

Los usuarios del subte esperan la apertura de la estación Plaza Italia, que permanece cerrada desde el 11 de agosto en el marco del Plan de Renovación Integral llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Se trata de una las terminales más usadas por los pasajeros de la línea D, ya que es uno de los puntos que conecta con el predio de La Rural y las avenidas Santa Fe y Las Heras.

Estos trabajos buscan modernizar la infraestructura, optimizar la circulación y preservar el patrimonio histórico. En ese sentido, la operadora de subterráneos habían informado intervenciones en los accesos, vestíbulos, escaleras, andenes y murales, en una obra que combina tecnología de última generación con restauración artesanal.

Las tareas incluyeron impermeabilización con productos de última generación; pintura y nuevo revestimiento metálico de paredes y cielorrasos en aluzinc; recambio de pisos y revestimiento granítico de escaleras; instalación de luces LED; nuevo mobiliario en andén: bancos, cestos y apoyos isquiáticos; renovación de carteles y la señalización braille en pasamanos y pórticos; y restauración de los ocho murales del vestíbulo y el andén, más la puesta en valor de mayólicas históricas.

Cuándo abre la estación Plaza Italia de la línea D

Si bien la fecha de apertura de la estación Plaza Italia de la línea D aún no fue oficializada, desde SBASE le anticiparon a El Destape que la apertura será a fines de enero. Por lo tanto, deberán esperar entre una a tres semanas para volver a subir y bajar en la zona.

Las obras en Plaza Italia se enfocaron en ofrecer un entorno más luminoso, accesible y funcional, sin perder la identidad estética que caracteriza a la estación inaugurada en 1940. Desde hace seis meses, miles de pasajeros debían descender o ascenden en las estaciones intermedias: Scalabrini Ortíz y Palermo.

Otra de las opciones de los pasajeros de la línea D fue usar la amplia red de colectivos que realizan recorridos similares: 10, 12, 15, 29, 37, 39, 41, 55, 57, 59, 60, 64, 67, 68, 93, 95, 108, 111, 118, 152, 160, 161 y 194, entre otras. Estos servicios conectan con puntos clave de la Ciudad y es una alternativa directa para evitar demoras.

Las estaciones cerradas de subte

Este lunes 12 de enero reabrió la estación Loria de la Línea A, pero cerró Piedras (de la misma línea) por las obras en el marco de Plan de Renovación Integral que durarán unos tres meses. Los trabajos incluyen tareas de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braile en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutaron trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. A su vez, la estación de Piedras cuenta con declaratoria patrimonial, por lo que se repondrán más de 85.000 cerámicas.

Hasta el momento fueron 14 las estaciones renovadas y hay seis en total cerradas por las obras:

Piedras y Congreso (Línea A)

Uruguay y Malabia (Línea B)

Plaza Italia y Agüero (Línea D)

Las estaciones puestas en valor son: