Dos calles de CABA cambian para siempre el sentido para mejorar el tránsito

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se anunció el cambio de dirección de dos calles muy importantes del barrio porteño de Boedo: se trata de Avelino Díaz y Las Casas, que desde el martes 20 de enero son doble mano.

Según lo que informaron las autoridades, la calle Avelio Díaz tiene doble circulación en el tramo de Doblas y Avenida La Plata. En el caso de la calle Las Casas, la doble mano es desde La Plata hasta José Marmol.

El objetivo de este cambio está puesto en "mejorar la accesibilidad de los frentistas, evitar grandes sobre recorridos, optimizar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito", de acuerdo a lo que sostuvieron de la Ciudad.

Como la modificación podría resultar abrupta para los conductores, desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura se decidió instalar carteles de señalización en todas las esquinas.

Avanza la obra del paso nivel "García Lorca" en Caballito

Desde hace varios meses, se realiza una de las obras más imporantes a nivel infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un túnel subterráneo dispuesto debajo de las vías del tren Sarmiento. La obra tiene lugar sobre la calle García Lorca, entre Yerbal y Bogotá, y evoluciona con gran celeridad.

Según confirmó el Gobierno porteño, tiene el objetivo de mejorar el desplazamiento de los transeúntes y de los automóviles, para así evitar interminables congestiones de tránsito.

La obra en el paso a nivel García Lorca se desarrolla en el marco del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y atraviesa una etapa clave. Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de las rampas de acceso y en la estructura ferroviaria que permitirá sostener la zona de vías del Ferrocarril Sarmiento.

El túnel no solo mejorará el desplazamiento de vehículos y peatones, sino que también contribuirá a reducir la contaminación acústica y la emisión de gases generados por los automóviles que hoy deben detenerse y esperar en el cruce ferroviario.