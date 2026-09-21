Tránsito: lanzan un nuevo plan de reordamiento de calles en el Conurbano

La Municipalidad de Escobar pone en marcha este lunes una nueva etapa del Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana, con cambios de circulación en Ingeniero Maschwitz y modificaciones en el estacionamiento de Belén de Escobar.

{{{htmlAmp}}}

En el primero, la reorganización tienen como objetivo establecer nuevos recorridos para conectar distintos sectores del casco urbano. Los cambios ya están vigentes y modificaron el sentido de circulación de Córdoba, Italia, Entre Ríos y Los Andes.

El programa forma parte de una intervención más amplia que comenzó durante 2026. La etapa inicial también incorporó modificaciones en Matheu, Garín y Loma Verde, mientras que la segunda alcanzó a Belén de Escobar y Maquinista Savio.

¿Cuáles son los cambios de tránsito en Escobar?

En Ingeniero Maschwitz, la calle Córdoba tendrá sentido único desde la avenida El Dorado hasta Bolívar. En Italia, el tramo entre Ricardo Fernández y Entre Ríos será de circulación única en dirección este-oeste.

Por su parte, Entre Ríos tendrá sentido único desde Patricios hasta Mendoza y también en la cuadra comprendida entre Chacabuco y Almirante Brown. Los Andes, en tanto, será mano única desde Mendoza hasta Patricios. Con esta modificación se conformarán recorridos que permitirán vincular Villanueva con Mendoza mediante Entre Ríos y realizar el trayecto inverso por Los Andes.

En Belén de Escobar, el cambio será sobre el estacionamiento y se implementará de manera progresiva a partir de octubre en el barrio Lambertuchi. La medida alcanzará a avenida de los Inmigrantes, Las Orquídeas y Los Perales.

Sobre la avenida de los Inmigrantes estará prohibido estacionar en la mano norte desde la colectora Oeste hasta Los Aromos, mientras que en la mano sur la restricción se extenderá desde la colectora Oeste hasta Las Azucenas. En Las Orquídeas, no se podrá dejar vehículos sobre la mano oeste entre Los Junquillos y avenida Tapia de Cruz.

En Los Perales, la prohibición alcanzará a la acera norte entre Las Orquídeas y Las Azucenas. El objetivo de esta reorganización es liberar sectores donde la disposición de los vehículos puede dificultar el desplazamiento y generar conflictos de circulación.

El plan comenzó a aplicarse en enero de 2026 con cambios de sentido en calles y colectoras de diferentes localidades. Entre las modificaciones iniciales se incluyó el reordenamiento de los accesos a la Panamericana en Belén de Escobar y Garín, además de la transformación de unas 80 cuadras a sentido único.

La Municipalidad de Escobar mantiene un sitio específico con el detalle de cada modificación, organizado por localidad, calle, tramo y dirección de circulación. Allí también se informa que el estacionamiento a 45 grados queda eliminado en todo el partido, salvo en calles que cuentan con dársenas diseñadas específicamente para esa disposición.