Transformación en el sur porteño: qué habilitaron en la ribera del Riachuelo y cómo cambia la zona

El gobierno porteño inauguró la nueva bajada pública para remeros en la ribera del Riachuelo, con miras a una transformación urbana del sur de la Ciudad y a potenciar el deporte. Ubicada en la calle Perdriel, en el barrio de Barracas, esta obra de infraestructura deportiva no solo busca recuperar el vínculo histórico de los vecinos con el río, sino también optimizar la calidad de vida y el desarrollo de atletas de alto rendimiento, gracias a una gestión pública enfocada en la cercanía y el deporte.

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Los beneficios de la nueva bajada

De acuerdo a la información oficial, el desarrollo de obras públicas orientadas al deporte comunitario y de representación internacional "responde a una visión integral de integración urbana" . La habilitación de esta bajada técnica en un sector de aguas calmas "permite que vecinos y atletas puedan entrenar en condiciones ideales sin necesidad de alejarse de sus barrios" , señala el comunicado porteño. Entre los principales beneficios de la obra se destacan el ahorro de tiempo y calidad de vida, ya que la cercanía de la instalación elimina largos viajes diarios y permite a los deportistas optimizar sus rutinas personales, laborales y de entrenamiento. Además, se trata de una infraestructura pública y gratuita, abierta a la comunidad de lunes a domingo, equipada en esta primera etapa con guarda de embarcaciones, áreas verdes, mesas y juegos infantiles.

Un espacio para atletas de élite y el desarrollo local

La obra también representa un potencial para atletas de élite, ya que proporciona un canal de agua calma ideal para modalidades como el bote single, fundamental para la preparación de competencias internacionales. Asimismo, se proyecta como un punto de partida para el desarrollo local, con la creación futura de una escuela pública de remo, oferta gastronómica y una guardería de kayaks definitiva, consolidando al sur porteño como polo deportivo y turístico. La bajada es pública y gratuita y se puede ingresar todos los días. En su inauguración estuvieron presentes varios clubes de regatas y vecinos de otras localidades que se acercaron a la primera bajada de remeros de la Ciudad de Buenos Aires.

La ejecución de la obra y las proyecciones

La obra pública fue ejecutada por el Gobierno porteño, impulsada mediante la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sur, y ejecutada por la Subgerencia Operativa de Higiene Urbana en Cuencas Hídricas. A su vez, el gobierno porteño anticipó que se está trabajando en una propuesta integral para seguir poniendo en valor el sector, que contempla la construcción de una guardería de kayaks más adecuada, la incorporación de una oferta gastronómica y la consolidación del lugar como un nuevo punto de interés turístico de la Ciudad.