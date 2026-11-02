La trampa de la morosidad: el brutal trasfondo del doble homicidio en Misiones

En medio de la crisis por morosidad que empuja a miles de familias a recurrir a financiamientos informales y sin respaldo legal, la investigación por la muerte de Griselda Yamila Gritzmacher (29) y Sergio Adrián Schulz (39), cuyos cuerpos fueron encontrados este jueves en un camino rural de la localidad de Los Helechos, en la provincia de Misiones, avanzó con la detención de un hombre de 37 años, oriundo de Oberá.

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Las víctimas tenían cuentas por cobrar por más de 50 millones de pesos y la noche anterior al crimen les habían contado a sus familiares que salían a cobrar una deuda. Los investigadores de la Dirección Homicidios y de la Unidad Regional analizan la documentación comercial encontrada en la casa de la pareja: las principales sospechas apuntan a un expolicía con antecedentes por defraudaciones y estafas.

Con apoyo de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (SAIC) y Cibercrimen, el juez de Instrucción Diego Lafatta allanó la propiedad de un hombre, donde se secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados, principalmente para establecer si estuvieron en la misma zona donde se cometió el doble homicidio.

Un resultado preliminar de la autopsia fue elevado a los investigadores. Schulz presentaba cortes en los brazos y una profunda estocada en la zona cervical (región posterior del cuello), que le provocó la muerte en forma inmediata. La identidad de la mujer no sólo aparece en los documentos hallados en la vivienda de las víctimas, sino también en un papel totalmente destrozado que fue hallado por una mujer al costado del camino de ingreso a la Picada Sargento Cabral, a unos 300 metros del auto de la pareja asesinada.

Conferencia de prensa de la Policía de Misiones

Sobre los avances de la investigación, en conferencia de prensa, el comisario general y jefe de la Unidad Regional II, Claudio Ludtke comentó que “más de 300 policías trabajaron durante estos cuatro días, y seguirán trabajando, en el caso. Todo el trabajo articulado e interdisciplinario nos deja sumamente conformes”. Además, recordó que “los niños, de 9 y 2 años, están bien, a cuidado de sus familiares”.

Por su parte, el juez de Instrucción, Diego Laffatta, indicó que “durante estos últimos cuatro días, desde que tomamos conocimiento del hecho, circularon diferentes versiones que llegan directamente a los familiares. Por eso, buscamos dar tranquilidad a la familia y la comunidad”.

Además, detalló: “Tomamos conocimiento del hecho el pasado día jueves. Desde ese momento, personal de la Policía Científica y la Saic hicieron la primera recolección de los datos. Cada institución trabajó de manera organizada, haciendo los diferentes análisis”.

“Desde un primer momento tuvimos los primeros indicios que señalan que estamos frente a un doble hecho de homicidio. Por ello, durante el fin de semana se realizaron 7 allanamientos. Se tomaron 11 declaraciones testimoniales. Hay más de 25 elementos secuestrados, y más de 19 registros fílmicos de diferentes lugares. Y memorias secuestradas. También testigos que aportarán chats que tienen con el sospechoso”.