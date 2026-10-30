Passalacqua cuestionó el ajuste de Milei en el Plan Remediar y alertó: "Es un golpe para Misiones"

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, cuestionó el ajuste del Gobierno de Javier Milei sobre el programa nacional Remediar y advirtió sobre las consecuencias que tiene para el sistema sanitario provincial. Según afirmó, la reducción de los recursos representa un faltante de $1.000 millones que debe ser cubierto con fondos propios para garantizar la atención de la población.

{{{htmlAmp}}}

“Es un golpe para la provincia de Misiones”, sostuvo el mandatario al referirse a la situación del programa en el marco del Congreso Nacional de Cosspra. En ese sentido, explicó: “Son mil millones que no vienen, que el misionero debe suplir. Es plata que ya se puso, cuando se pagó IVA, Ingresos Brutos”.

Durante sus declaraciones, Passalacqua también cuestionó la interrupción de las transferencias nacionales y señaló que esos recursos deberían regresar a las provincias en forma de inversiones en infraestructura, salud y educación: “Debería haber vuelto de Nación en obras, en salud, en educación pero ese dinero no solo no vino, sino que fue quitado”.

La presión sobre la salud pública

El gobernador advirtió que la reducción de los fondos nacionales obliga a Misiones a realizar un esfuerzo adicional para sostener las prestaciones sanitarias. En ese contexto, destacó la importancia de mantener las inversiones provinciales y el trabajo de los equipos de salud. “Hay que hacer un esfuerzo enorme que se suple con finanzas ordenadas y con nuestros recursos humanos en salud pública, que son excepcionales. Y ni que hablar del Hospital Madariaga, que es un hospital escuela”, afirmó.

Passalacqua realizó estas declaraciones durante la apertura del V Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), que se desarrolló en Puerto Iguazú.

En ese ámbito, también se refirió al aumento de la demanda sobre los hospitales públicos y al traslado de pacientes que anteriormente contaban con cobertura de obras sociales o del sistema privado.

“Hay cosas que nos pegan fuerte a las jurisdicciones, el Plan Remediar, por ejemplo. Uno puede reclamar, pero la gente se tiene que curar”, sostuvo. Además, remarcó que la salud debe mantenerse entre las prioridades de la gestión provincial.

La demanda en los hospitales públicos

Otro de los puntos señalados por el mandatario fue la cantidad de personas que dejaron de atenderse en el sistema privado y comenzaron a recurrir a los efectores públicos por las dificultades para afrontar el costo de las coberturas médicas. “La gente no puede pagar las obras sociales. No la puede pagar, y se va al sistema público. Y así hay una saturación de algunos servicios del sistema público que antes no existía”, concluyó.