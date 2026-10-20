Incremento salarial: Misiones anunció un aumento del 8,5% para estatales y jubilados

El Gobierno de Misiones anunció un aumento salarial del 8,5% para los empleados de la administración pública y los jubilados provinciales, que se liquidará en dos etapas entre octubre y noviembre. El gobernador Hugo Passalacqua confirmó que la recomposición contempla un incremento del 5% este mes y otro del 3,5% el próximo, en el marco de las negociaciones salariales con los gremios estatales.

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"Mediante el diálogo abierto, sincero y constructivo, como siempre, con todos los sectores, hoy estamos en condiciones de anunciar un incremento del salario público del 8 .5%. 5 este mes, 3 y medio el mes próximo", expresó el mandatario en sus redes sociales.

Passalacqua defendió el impacto que tendrá la medida el ingreso de los trabajadores como también la circulación de la economía provincial: “Esto no solamente significa que el empleado público va a tener un ingreso un poco mejor, sino que cuando cobre, por ejemplo, la enfermera de salud pública, va a ir al kiosco, del kiosco al almacén, del almacén a pagar una cuenta en la librería, lo que fuere".

"Esto es sencillamente un círculo virtuoso de la economía y el consumo a nivel popular, que involucre a todos. Siempre fue, es y será nuestra idea hacer un poco más feliz a los misioneros cada día", afirmó sobre el consumo de los trabajadores puede repercutir en distintos comercios y actividades.

Los aumentos salariales durante 2026

El nuevo incremento se suma a las recomposiciones aplicadas durante el año por la administración provincial, en un contexto de presión inflacionaria sobre los ingresos por la crisis económica nacional. Durante el tercer trimestre, el Gobierno provincial había dispuesto subas segmentadas que incluyeron mejoras en los salarios básicos, sumas fijas de $70.000 y garantías de recomposición para sectores como la docencia, la salud y las fuerzas de seguridad.

El acuerdo para el cierre del año se alcanzó en el marco de las mesas de negociación con los gremios mayoritarios, entre ellos la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El esquema busca establecer una pauta salarial para los últimos meses de 2026 y alcanza tanto al personal activo como al sector pasivo provincial.

Con la aplicación de los dos tramos, el piso salarial garantizado quedará por encima de los $900.000, según la información difundida sobre el acuerdo. La recomposición se incorporará a los haberes de octubre y noviembre, respectivamente.