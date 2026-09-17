Traición, apelaciones y angustia: qué dijo el exmarido de Julieta Prandi tras el fallo que lo dejará en la cárcel

La Justicia condenó a Claudio Contardi, el exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, en el marco de la causa por abuso sexual y violencia de género. Tras conocerse la decisión del Tribunal, el empresario reaccionó ante los medios y manifestó su disconformidad con la sentencia. A su vez, confirmó que apelará la sentencia.

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Según Todo Noticias (TN), Contardi habría expresado: "Me voy a morir en cana”, luego de escuchar el fallo. El hombre también sostuvo que apelará la resolución judicial y volvió a rechazar las acusaciones en su contra.

La Justicia confirmó la condena y la redujo seis meses

El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena contra Contardi, aunque redujo la pena original de 19 años a 18 años y seis meses de prisión. La resolución estuvo a cargo de los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño, quienes rechazaron la mayoría de los planteos presentados por la defensa.

Entre los argumentos presentados por el abogado Fernando Sicilia se encontraba la presunta vulneración del derecho a ser juzgado por un jurado, cuestionamientos sobre la defensa ejercida durante el proceso, supuestas imprecisiones en la descripción de los hechos y críticas a la valoración de las pruebas.

Los magistrados consideraron, sin embargo, que Contardi había elegido válidamente ser juzgado por un tribunal técnico y que no podía cuestionar esa decisión una vez finalizado el debate. También entendieron que el empresario contó con una defensa adecuada y que conocía los hechos que se le imputaban.

La defensa analiza recurrir ante la Suprema Corte

Tras conocerse el fallo, el abogado de Contardi aseguró que su defendido se mostró sorprendido y afectado. “Él dice que es inocente, tenía muchas esperanzas de que pudieran rever el fallo”, expresó Sicilia en diálogo con TN. Ahora analizan la posibilidad de presentar un nuevo recurso ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, con el objetivo de continuar cuestionando la sentencia.

En simultáneo, Julieta Prandi manifestó su satisfacción por la confirmación de la condena. “Estoy feliz doble porque se confirmó la sentencia. Así que chicos, para mí, es un día de felicidad absoluta y quiero disfrutar de este momento”, expresó la conductora tras conocer la resolución judicial en el mismo momento en que se casó con su pareja, Emanuel Ortega.

La causa se inició en el 2021, cuando Prandi denunció a su entonces marido por abusos sexuales reiterados cometidos durante el matrimonio. Los dos tienen dos hijos en común y aún mantienen cruces juidiciales referidos a la manutención de los menores.