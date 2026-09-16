Caso Julieta Prandi: confirmaron la condena de Claudio Contardi

La Sala V de la Cámara de Casación bonaerense confirmó la condena contra Claudio Contardi, sentenciado en agosto de 2025 a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en contexto de violencia de género contra su expareja, Julieta Prandi. El tribunal desestimó la apelación y solo decidió reducir seis meses su pena.

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Los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño rechazaron los planteos de nulidad formulados por la defensa y ratificaron la responsabilidad de Contardi en los hechos. Pese a esto los magistrados decidieron excluir uno de los agravantes de la condena, por lo que la pena se redujo de 19 a 18 años y medio.

La defensa de Contardi, llevada adelante por el abogado Fernando Sicilia, había apelado la sentencia en su contra por distintos motivos: cuestionamientos sobre el juicio por jurados, una supuesta falta de defensa eficaz y la ausencia de precisión de los hechos denunciados.

Sin embargo, el Tribunal objetó que el juicio por jurados fue "optado" por el propio Contardi, que los testimonios clave pudieron ser abordados libremente y que el pedido de mayores detalles sobre los abusos evidencia "irrazonabilidad" y "desconexión" con el contexto en que suelen desarrollarse esas agresiones sexuales.

Los jueces sí aceptaron que uno de las agravantes utilizadas para fijar la pena estaba insuficientemente fundamentada. En concreto, se desestimó el agravante que hacía referencia a la "actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características". Según explicaron en el fallo de 56 páginas, ese agravante no estaba bien argumentado y por eso decidieron reducir la condena seis meses.

En enero de este año, pocos meses después de que se conociera la apelación del condenado, Prandi se expresó sobre el pedido de su expareja. "Sería el colmo que la Justicia se desdiga", dijo la conductora y modelo.

Cómo fue el caso

El expediente se inició a partir de una denuncia radicada en 2021, en la que se describen abusos ocurridos entre julio de 2015 y marzo de 2018, cuando Prandi y Contardi convivían en un barrio privado de Escobar. De acuerdo con el relato de la modelo, las agresiones comenzaron después del nacimiento de su primer hijo. Su expareja la sometía físicamente, la tomaba del cuello, la atacaba mientras dormía y la obligaba a mantener relaciones sexuales bajo amenazas e insultos.

La investigación estuvo a cargo de la UFI N°4 de Escobar y fue elevada a juicio por el juez Luciano Marino. Como parte de las pruebas, la causa incorporó el testimonio de la denunciante y una pericia oficial que confirmó indicadores de victimización sexual y violencia familiar.

En el juicio, los abogados de la conductora reclamaron una condena ejemplar de 50 años de prisión para Contardi. Por su parte, la fiscalía, que dio por confirmados los delitos, había solicitado una pena menor de 20 años.

El 19 de agosto de 2025, el Tribunal N° 2 de Campana decidió condenar a 19 años de prisión a Contardi por los abusos denunciados por Prandi. Desde entonces, el acusado permaneció detenido y alojado en la Unidad N° 41 de Campana.