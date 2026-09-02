Conmoción en Temperley: luchan por salvarle la vida a un gato tras el aberrante ataque de un estudiante

Un adolescente le pisó la cabeza a un gato en la localidad bonaerense de Temperley y lo dejó internado en grave estado. El brutal ataque fue filmado por una cámara de seguridad y causó gran indignación en las redes sociales.

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Las imágenes muestran el momento exacto en que el estudiante pasa caminando por la vereda de la calle Florencio Varela, advierte que está el gato acostado, primero lo acaricia y luego le pisa repentinamente la cabeza.

Ante la violencia del ataque, el gato salió corriendo como pudo, mientras que el agresor —vestido con el uniforme de un colegio privado San Francisco Javier de Lomas de Zamora— continuó caminando con total normalidad como si nada hubiera pasado. Dicha imagen, difundida masivamente, generó una ola de repudio que trascendió las fronteras de la localidad.

El brutal episodio ocurrió el martes pasado en calle Florencio Varela al 600, a pocas cuadras de la estación Temperley del Tren Roca, una zona de alto tránsito peatonal y comercial.

Según medios locales, el animal permanece bajo atención veterinaria intensiva debido a las graves lesiones sufridas en la zona craneal. Su estado es delicado y los profesionales luchan por salvarle la vida tras el pisotón que le provocó fracturas y hemorragias internas que comprometen su evolución.

La identificación del agresor y la investigación judicial

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron identificar al agresor, un estudiante de un colegio secundario de la zona, que vestía el uniforme de su institución en el momento del hecho.

La Asociación Defensora de Animales de Temperley (ADAT) confirmó que el joven ya fue identificado y que la causa se encuentra en manos de la UFIJ N°. 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Jorge Omar López. El fiscal solicitó la realización de un allanamiento en el domicilio del acusado -que ya fue autorizado y concretado- y ahora la causa avanza para determinar las responsabilidades penales.

Por otro lado, desde ADAT denunciaron que el adolescente habría intentado comunicarse con ellos para disculparse pero que desde la organización le indicaron que debía presentarse ante la Justicia para asumir las consecuencias de sus actos.

Mientras tanto, vecinos de la calle Florencio Varela se organizaron para colaborar con los gastos veterinarios y difundir el caso en redes sociales, con el objetivo de que el ataque no quede impune.

Al mismo tiempo, desde sus cuentas oficiales, el Colegio San Francisco Javier de Lomas de Zamora -a donde asiste el alumno apuntado- lanzó un comunicado repudiando lo ocurrido: "Educar también es enseñar a cuidar y respetar toda forma de vida. Los animales sienten, sufren y necesitan de nuestro cuidado. La violencia hacia ellos no puede ser naturalizada ni considerada un juego". Y añadieron: "Aborrecemos y rechazamos toda forma de maltrato y violencia hacia los animales. Creemos que educar también implica desarrollar empatía, respeto y responsabilidad hacia todo ser vivo".

El pedido de justicia y el repudio en redes sociales

El accionar del joven provocó el repudio de usuarios en redes sociales, al igual que la indignación de vecinos y organizaciones protectoras que exigen justicia para el animal. En este marco, reclamaron una rápida intervención de las autoridades y que los padres se hagan cargo de su accionar. "No se puede permitir que un acto de esta crueldad quede sin consecuencias", manifestaron desde la ADAT.

Desde la asociación protectora recordaron que el maltrato animal está penado por la Ley Nacional N° 14.346 -contemplan penas de prisión de entre 15 días y un año- y que este tipo de actos no deben naturalizarse. También destacaron la importancia de que los padres del adolescente asuman la responsabilidad por los actos de su hijo y que el caso sirva como precedente para concientizar sobre el respeto hacia los animales.

¿Qué hacer ante un hecho de Maltrato Animal? Llamá al 911. En Ciudad de Buenos Aires también podés llamar al 0800-333-47225 que es el teléfono del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que funciona las 24 horas.

Mientras tanto, el caso reaviva el debate sobre la educación en el respeto hacia los animales y la necesidad de fortalecer las campañas de concientización en las escuelas, mientras el animal lucha por su vida y la Justicia avanza para determinar las responsabilidades penales del agresor.